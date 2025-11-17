CANLI SKOR ANA SAYFA
Kış geldi, kar kapıda! Meteoroloji tek tek uyardı (17 Kasım hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hafta için hazırladığı hava durumu raporunda, çok sayıda ilde sıcaklıkların düşeceği ve yer yer kar yağışı görüleceği kaydedildi. Doğu ile Güneydoğu Anadolu'nun birçok ilçesinde karla karışık yağışın etkili olacağı 17 Kasım Pazartesi günü, Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde ise haftaya sis ve pusun hakim olacağı kaydedildi. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini belirten uzmanlar, kara kışın yakın olduğunu belirtiyor. İşte 17 Kasım 2025 hava durumu...

Yeni haftanın başlamasıyla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava raporunu sundu. 17 Kasım Pazartesi günü Güneybatı'dan esecek rüzgarın hafta boyu iç kesimlere dağılarak hava sıcaklıklarını düşürmesi beklenirken Ege ve Marmara Bölgesi'nde rüzgar hızının saatte 60 km'ye ulaşması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu haftaya yağışlı başlarken bazı illerde hafta içinde karla karışık yağmur olasılığı yüksek. İstanbul'da ise henüz kar yağışı yakın görünmüyor. Ancak bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftadan itibaren sert düşüşe geçmesi bekleniyor. İşte MGM'nin 17 Kasım Pazartesi tarihli ve haftalık hava raporu...

İstanbul'a kar yağacak mı?

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

MGM'nin tahminlerine göre, yeni haftanın ilk gününde ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Marmara bölgesinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bu hafta hava nasıl olacak?

17 Kasım Pazartesi günü Marmara ve Ege Bölgesi'nde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgarın ardından Marmara'nın kuzeybatısında yağışların etkili olması bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren Ege'nin batısında beklenen yağmurların yanı sıra Doğu ve Güneydoğu illerinde ise kar yağışı ihtimali kuvvetli. İstanbul'da henüz kar yağışı için tarih verilmese de çok sayıda uzman, önümüzdeki haftadan itibaren hava sıcaklıklarının sert düşüşe geçeceğini ifade ediyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA 6°C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 12°C, 21°C: Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 13°C, 20°C: Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 9°C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu

17 Kasım Pazartesi hava durumu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 17°C: Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 6°C, 21°C: Az bulutlu

İZMİR 10°C, 23°C: Az bulutlu

MANİSA 7°C, 22°C: Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 10°C, 23°C: Az bulutlu

ANTALYA 14°C, 24°C: Az bulutlu

HATAY 8°C, 20°C: Az bulutlu

ISPARTA 3°C, 17°C: Parçalı ve az bulutlu

18 Kasım Salı hava tahmin raporu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 2°C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 17°C: Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 1°C, 15°C: Parçalı ve az bulutlu

KONYA 3°C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 0°C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 4°C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 10°C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 20°C: Parçalı ve az bulutlu

19 Kasım Çarşamba hava durumu haritalı

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA 3°C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu

RİZE 10°C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 10°C, 21°C: Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 11°C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 10°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS 0°C, 11°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA 0°C, 12°C: Parçalı bulutlu

VAN 3°C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

20 Kasım Perşembe hava durumu tahmini

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN 5°C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 6°C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

