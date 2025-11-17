CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Bugün altın ne kadar? 17 Kasım gram ve çeyrek altın kaç ne kadar, kaç TL?

Bugün altın ne kadar? 17 Kasım gram ve çeyrek altın kaç ne kadar, kaç TL?

Bugün gram altın fiyatı yükseldi mi, yoksa düştü mü? Çeyrek altın kaç TL’den satılıyor? Altın almak için doğru zaman mı yoksa beklemek mi gerekiyor? Piyasalarda hareketlilik devam ederken yatırımcıların aklındaki en önemli soru ''Bugün altın fiyatları ne yönde ilerliyor?'' oluyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 06:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugün altın ne kadar? 17 Kasım gram ve çeyrek altın kaç ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar, piyasadaki son hareketlilik sonrası "Gram, çeyrek ve yarım altın bugün ne kadar?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Özellikle ABD'de siyasi ve ekonomik gelişmelerin piyasalara yansıması, altının yönünü belirleyen en önemli etkenlerden biri haline geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçici bütçe tasarısını onaylaması ve FED'in yeni faiz indirim ihtimalinin yeniden gündeme gelmesi, altın üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturdu. Küresel piyasalardaki bu gelişmelere ek olarak ons altındaki dalgalanma, iç piyasada altın fiyatlarının hareketli bir seyre girmesine neden oldu. Bu gelişmeler sonrası gözler yeniden altın fiyatlarına çevrildi. Peki, 17 Kasım Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Gram altında yükseliş sürüyor mu? Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte, 17 Kasım Pazartesi güncel canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının 17 Kasım Pazartesi itibarıyla güncel alış fiyatı 5.564,41 TL iken satış fiyatı 5.565,18 TL'dir.

BUGÜN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

17 Kasım Pazartesi çeyrek altının alış fiyatı 9.380,00 TL; satış fiyatı ise 9.469,00 TL'dir.

YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altının alış fiyatı 18.759,00; satış fiyatı 18.926,00 TL'dir.

17 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

17 Kasım Pazartesi günü itibariyle canlı altın fiyatları şöyle:

Gram Altın Alış: 5.564,41₺

Gram Altın Satış: 5.565,18₺

Çeyrek Altın Alış: 9.380,00₺

Çeyrek Altın Satış: 9.469,00₺

Yarım Altın Alış: 18.759,00₺

Yarım Altın Satış: 18.926,00₺

Tam Altın Alış: 36.881,53₺

Tam Altın Satış: 37.604,69₺

Ata Altın Alış: 38.034,08₺

Ata Altın Satış: 38.988,92₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.252,34₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.282,67₺

Gümüş Alış: 69,45₺

Gümüş Satış: 69,53₺

CANLI DÖVİZ KURU 17 KASIM PAZARTESİ

◼ABD Doları: 42,31 (Alış) - 42,34 (Satış)

◼EURO: 49,11 (Alış) - 49,16 (Satış)

◼STERLİN: 55,65 (Alış) - 55,73 (Satış)

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 17 Kasım Pazartesi günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.

AHaber CANLI YAYIN

Osimhen'den UEFA'ya G.Saray itirafı!
G.Saray'da Osimhen şoku! Gözyaşlarına hakim olamadı
DİĞER
Yıldız oyuncu için Galatasaray'a servet! Transfer rekorunu kırabilir...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada uçak kazası, Terörsüz Türkiye, Gazze var
G.Saraylıları transferde kızdıran haber!
G.Saray'ın Lookman'a teklifi ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı 01:04
İsrail Moldova'yı mağlup etti İsrail Moldova'yı mağlup etti 00:58
Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı 00:46
G.Saray'da Osimhen şoku! Gözyaşlarına hakim olamadı G.Saray'da Osimhen şoku! Gözyaşlarına hakim olamadı 23:40
ATP Finalleri'nde şampiyon Jannik Sinner! ATP Finalleri'nde şampiyon Jannik Sinner! 23:27
F.Bahçe Beko deplasmanda galip! F.Bahçe Beko deplasmanda galip! 23:08
Daha Eski
Osimhen'den UEFA'ya G.Saray itirafı! Osimhen'den UEFA'ya G.Saray itirafı! 23:03
Sırbistan geri düştüğü maçta galip! Sırbistan geri düştüğü maçta galip! 22:19
Arnavutluk yenilse de play-off'ta! Arnavutluk yenilse de play-off'ta! 22:14
Zubkov attı! Ukrayna play-off biletini kaptı Zubkov attı! Ukrayna play-off biletini kaptı 22:02
Azerbaycan önce geçse de üstünlüğünü koruyamadı Azerbaycan önce geçse de üstünlüğünü koruyamadı 22:01
F.Bahçe deplasmanda galip! F.Bahçe deplasmanda galip! 21:53