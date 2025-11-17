CANLI SKOR ANA SAYFA
2026 Ocak asgari ücret zammı! Asgari ücret ne kadar olacak, toplantılar ne zaman başlayacak?

2026 Ocak ayında yapılacak olan asgari ücret zammı, milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Yeni yıl yaklaşırken, asgari ücrette yapılacak artışla ilgili beklentiler yükseliyor. Asgari ücret ne kadar olacak? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla aralık ayında görüşmelere başlayacak.

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 11:29
2026 yılına sayılı haftalar kalmışken, gözler Ocak 2026 asgari ücret zammı açıklamasında. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları öncesi, kamuoyunda farklı tahminler konuşuluyor. Asgari ücrette belirlenecek rakam sadece çalışanları değil, işsizlik maaşı, stajyer ödemeleri, kıdem tazminatı tavanı ve devlet desteklerinin hesaplanmasında da kritik rol oynuyor. Bu nedenle, yeni ücret artışı geniş bir toplumsal kesim tarafından takip ediliyor. Peki, 2026 Ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Komisyonu toplantıları ne zaman başlayacak, asgari ücret ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmelere Aralık 2025'te başlaması ve kararın ay sonunda duyurulması planlanıyor.

2026 ASGARİ ÜCRET NASIL HESAPLANACAK?

  • Enflasyon oranı,
  • Refah payı,
  • Ekonomik dengeler ve
  • İşgücü maliyetleri dikkate alınarak belirlenecek.

KOMİSYON TOPLANTILARI NE ZAMAN?

Toplantıların üç aşamada yapılması bekleniyor:

İlk toplantı: Aralık ilk haftası

İkinci toplantı: Orta hafta

Son toplantı: Aralık sonu

Tüm bu sürecin ardından Cumhurbaşkanı'nın onayıyla yeni asgari ücret resmen duyurulacak.

ASGARİ ÜCRET 2025 NE KADAR?

2026 yılı yaklaşırken, çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammı oldu. Mevcut net asgari ücret 22.104 TL olarak uygulanırken, gelecek yıl için hem beklentiler hem de ekonomik göstergeler ışığında çeşitli zam senaryoları konuşuluyor.

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması durumunda net maaş yaklaşık 27.630 TL, yüzde 30 zam senaryosunda ise 28.735 TL seviyesine çıkabileceği değerlendiriliyor. Yüzde 40'lık bir artış, net maaşı yaklaşık 30.946 TL'ye yükseltecek iken, yüzde 50'lik zam ihtimali net tutarın 33.156 TL seviyelerine ulaşabileceği anlamına geliyor. Komisyonun Aralık ayında üç aşamalı toplantı süreci yürütmesi, son toplantı sonrası kararın açıklanması bekleniyor. Resmî açıklama yapılana kadar, 2026 asgari ücretine dair resmi rakam bulunmuyor ancak çalışanların beklentisi yüksek.

