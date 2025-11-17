CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler 2025-YDS/2 sonuç tarihi ve soru-cevap erişimi ÖSYM takviminde netleşti!

2025-YDS/2’nin ardından adaylar sonuç tarihini ve yayımlanan soru-cevap erişimini araştırırken, ÖSYM sınav sonuçlarının 5 Aralık’ta açıklanacağını duyurdu. YDS sonuçları hangi tarihte ilan edilecek? 2025-YDS/2 soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı mı? İşte ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 10:42
16 Kasım 2025'te gerçekleştirilen 2025-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) sonrasında adaylar, sonuç duyurusu ile soru ve cevaplara ilişkin araştırmalarını artırdı. Peki, YDS sonuçları hangi tarihte ilan edilecek? 2025-YDS/2 soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı mı?

Bu sabah yapılan YDS/2 oturumunun ardından gözler ÖSYM takvimine çevrildi. Adaylar, sınav sonuçlarının açıklanma zamanını ve soru-cevapların yayımlanıp yayımlanmadığını merak ediyor. İşte ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre detaylar...

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?
2025-YDS/2 sonuçları, ÖSYM tarafından 5 Aralık 2025'te açıklanacak.

SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI ERİŞİME AÇILDI MI?
2025-YDS/2 Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları yayımlandı.

16 Kasım 2025'te gerçekleştirilen sınava ait Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları'nın %10'luk bölümü erişime açılmış durumda.

Sınava katılan adaylar, soru kitapçıklarının tamamını 16 Kasım 2025 saat 14.35'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak 10 gün boyunca görüntüleyebilecek. Bu erişim süresi 26 Kasım 2025 saat 23.59'da sona erecek.

Sınav soruları, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan içerikler olup tüm telif hakları ÖSYM'ye aittir. Kurumun izni olmadan çoğaltılması, paylaşılması veya yayımlanması yasaktır.

2025-YDS/2 TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI

