17 Kasım 2025 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Sayısal Loto nasıl sorgulanır?

Sayısal Loto kazandıran numaralar belli oldu. 17 Kasım 2025 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Bu hafta hangi numaraların büyük ikramiyeyi kazandığını öğrenmek isteyenler için resmi ve güvenilir sorgulama ekranları hazırlandı. Milli Piyango Online ve noter huzurunda yapılan çekilişle kazanan sayılar belirlendi. Çekiliş sonuçları, hem internet üzerinden hem de mobil uygulamalar aracılığıyla kolayca kontrol edilebiliyor. Sayısal Loto oynayan katılımcılar, kazanan kombinasyonları kontrol ederek büyük ikramiye şansı ve diğer ödüller hakkında bilgi alabiliyor. Bu hafta çekilişte kazanan numaralar ve olası büyük ikramiye detayları, vatandaşlar için merak konusu oldu. Peki, 17 Kasım Pazartesi Sayısal Loto sonuçları kazandıran numaralar belli oldu.

17 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

17 - 27 - 31 - 32 - 43 - 65 JOKER 26 - SÜPERSTAR 48

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir. Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.

Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz. Joker (süper star) özelliği vardır. Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.

Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir. Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir. 6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).

6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.). İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.