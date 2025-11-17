CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 17 Kasım 2025 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Sayısal Loto nasıl sorgulanır?

17 Kasım 2025 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Sayısal Loto nasıl sorgulanır?

17 Kasım 2025 Çılgın Sayısal Loto çekilişi yapıldı ve heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sayısal Loto severler, kazanan sayıları öğrenmek için çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor. Bu hafta Çılgın Sayısal Loto’da şanslı numaralar, Milli Piyango Online ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile belirlendi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 21:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
17 Kasım 2025 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Sayısal Loto nasıl sorgulanır?

Sayısal Loto kazandıran numaralar belli oldu. 17 Kasım 2025 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Bu hafta hangi numaraların büyük ikramiyeyi kazandığını öğrenmek isteyenler için resmi ve güvenilir sorgulama ekranları hazırlandı. Milli Piyango Online ve noter huzurunda yapılan çekilişle kazanan sayılar belirlendi. Çekiliş sonuçları, hem internet üzerinden hem de mobil uygulamalar aracılığıyla kolayca kontrol edilebiliyor. Sayısal Loto oynayan katılımcılar, kazanan kombinasyonları kontrol ederek büyük ikramiye şansı ve diğer ödüller hakkında bilgi alabiliyor. Bu hafta çekilişte kazanan numaralar ve olası büyük ikramiye detayları, vatandaşlar için merak konusu oldu. Peki, 17 Kasım Pazartesi Sayısal Loto sonuçları kazandıran numaralar belli oldu.

17 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

17 - 27 - 31 - 32 - 43 - 65 JOKER 26 - SÜPERSTAR 48

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.
  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.
  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).
  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Türk Telekom
Vincenzo Montella konuşuyor | CANLI
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Başkan Erdoğan'dan 20 canımızı şehit verdiğimiz kazaya ilişkin açıklama: Kara kutu inceleniyor nedeni şeffaf şekilde paylaşılacak
İşte F.Bahçe'nin gündemindeki 4 yıldız!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 3 isim ile yollar ayrılacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Vincenzo Montella konuşuyor | CANLI Vincenzo Montella konuşuyor | CANLI 20:22
Barça Lewandowski'nin alternatifini buldu! F.Bahçe'ye giderse... Barça Lewandowski'nin alternatifini buldu! F.Bahçe'ye giderse... 19:57
Arda Turan'dan çarpıcı itiraf: Sığınağa inmek zorunda kaldık Arda Turan'dan çarpıcı itiraf: Sığınağa inmek zorunda kaldık 19:08
Barcelona'nın Camp Nou'da oynayacağı maç belli oldu! Barcelona'nın Camp Nou'da oynayacağı maç belli oldu! 18:28
FIFA'dan TFF'nin talebine ret! FIFA'dan TFF'nin talebine ret! 16:08
A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın aday kadrosu! A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın aday kadrosu! 15:57
Daha Eski
İşte F.Bahçe'nin gündemindeki 4 yıldız! İşte F.Bahçe'nin gündemindeki 4 yıldız! 14:56
Luis de la Fuente: Türkiye maçı... Luis de la Fuente: Türkiye maçı... 14:43
Galatasaray'a Nijeryalı stoper! Galatasaray'a Nijeryalı stoper! 14:31
İşte Cimbom'un Hakan teklifi! İşte Cimbom'un Hakan teklifi! 13:57
A Milli Takım'da 5 futbolcu İspanya maçında yok! A Milli Takım'da 5 futbolcu İspanya maçında yok! 13:14
F.Bahçe ve G.Saray'dan Sergen Yalçın mesajı F.Bahçe ve G.Saray'dan Sergen Yalçın mesajı 12:44