17 Kasım 2025 BEDAŞ elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

Ziraat Türkiye Kupası
İstanbul’da 17 Kasım 2025 tarihinde BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler, şehir genelinde bazı ilçelerde yaklaşık 9 saat sürecek ve altyapı bakım-onarım çalışmalarından kaynaklanıyor. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 13:00 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 13:01
BEDAŞ 17 Kasım 2025 elektrik kesintisi ne zaman? İstanbul'da bazı ilçelerde yaklaşık 9 saat sürecek planlı elektrik kesintileri, gece saatlerinden itibaren başlayacak. Bu kesintiler, BEDAŞ altyapı ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında uygulanacak. Kesinti tamamlandığında elektrik akışı tekrar normale dönecek. Bu planlı çalışmalar, uzun vadede İstanbul'un elektrik şebekesinin daha güvenli ve kesintisiz hizmet vermesi için büyük önem taşıyor. Hangi ilçeler etkilenecek? Kesinti, BEDAŞ'ın resmi duyurularında belirtilen ilçelerde geçerli olacak. Vatandaşlar, hangi bölgenin kesintiden etkilendiğini BEDAŞ resmi web sitesi veya sosyal medya hesapları üzerinden öğrenebilir. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ elektrik kesintisi nasıl sorgulanır?

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Vatandaşlar, kesinti sırasında günlük yaşamlarını aksatmamak için önceden hazırlık yapmalı; özellikle bilgisayar, buzdolabı ve elektronik cihazların güvenliğini sağlamalı. BEDAŞ resmi sitesi üzerinden, ilçe ve mahalle bazlı elektrik kesintisi programı detaylı olarak öğrenilebilir.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 KASIM İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BEDAŞ 17 KASIM ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

