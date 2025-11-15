Kış lastiği cezası 2025 | Kış lastiği binek araçlarda zorunlu mu?

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sürücüler için yol güvenliği yeniden ana gündem maddesi haline geldi. Düşen hava sıcaklıkları, buzlanma ve yağışlar nedeniyle artan riskler, kış lastiği kullanımını her zamankinden daha önemli kılıyor. Özellikle şehirler arası yolculuk yapan ve ticari araç kullanan sürücüler için kış lastiği hem yasal bir zorunluluk hem de güvenli sürüşün temel şartlarından biri. Yetkililer, olası kazaların önüne geçmek için lastik değişiminin geciktirilmemesi gerektiğini hatırlatırken önceden 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği zorunluluğu, bu yıl mevsim şartları sebebiyle 15 Kasım'dan itibaren başladı. İşte kış lastiği ile ilgili merak edilenler...

KIŞ LASTİĞİ CEZASI NE KADAR?

Kış lastiği zorunluluğuna uymayan ticari araç sürücülerine 15 Kasım 2025 tarihinden 1 Aralık 2026'ya kadar 5.856 TL'ye varan idari para cezası uygulanacak. Denetimlerde tespit edilen ihlallerde, sürücüler cezanın yanı sıra araçlarına uygun lastik takılana kadar trafikten men işlemi de uygulanabilir.

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?

Kış lastiği zorunluluğu sadece ticari araçlar için geçerlidir. Özellikle şehirlerarası yollarda yolcu ve yük taşıyan ticari taşıtlarda (otobüs, kamyon, minibüs, çekici vb.) kış lastiği kullanımı kanunen şarttır. Hususi (özel) araç sahipleri için ise yasal bir kış lastiği zorunluluğu bulunmamakla birlikte, güvenlik açısından kış lastiği kullanımı önerilir. Öte yandan valilikler, hava şartlarına göre bu araçlara da geçici zorunluluk getirebiliyor.

KIŞ LASTİĞİ HANGİ TARİHLERDE ZORUNLU?

Yeni düzenlemeye göre, kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım – 15 Nisan tarihleri arasında uygulanıyor. Bu tarih aralığı, geçmişteki 1 Aralık – 1 Nisan uygulamasına göre bir ay daha uzatıldı.

KIŞ LASTİĞİ NEDEN ZORUNLU?

Kış lastiği, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü dönemlerde yol tutuşunu artırmak, fren mesafesini kısaltmak ve olası kazaları önlemek için zorunlu tutulur. Normal lastikler soğuk havada sertleşirken, kış lastiklerinin özel kauçuk yapısı ve derin diş tasarımı buzlu, karlı ve ıslak zeminde araca çok daha iyi tutunma sağlar. Bu sayede hem sürücünün hem yolcuların hem de trafikteki diğer kişilerin güvenliği artırılır. Özellikle ticari araçlarda yoğun trafik ve yük taşımacılığı nedeniyle risk daha yüksek olduğundan, kış lastiği zorunluluğu trafik güvenliğinin sağlanması açısından kritik önem taşır.

KIŞ LASTİĞİ YAZIN DA KULLANILIR MI?

Kış lastiği yazın kullanılmamalıdır. Çünkü kış lastiklerinin kauçuk yapısı yumuşaktır ve sıcak havalarda daha da yumuşayarak yol tutuşunu azaltır, fren mesafesini uzatır ve lastiğin hızlı aşınmasına neden olur. Ayrıca yakıt tüketimini artırır ve direksiyon hakimiyetini zayıflatabilir. Bu nedenle havalar ısındığında ve sıcaklık kalıcı olarak 7 derecenin üzerine çıktığında, kış lastiklerini çıkarıp yaz lastiklerine geçmek hem güvenlik hem de ekonomi açısından doğru seçimdir.