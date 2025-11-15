CANLI SKOR ANA SAYFA
Kış lastiği cezası 2025 | Kış lastiği binek araçlarda zorunlu mu?

Kış lastiği cezası 2025 | Kış lastiği binek araçlarda zorunlu mu?

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kış lastiği uygulaması yeniden yürürlüğe giriyor. Güvenli sürüş için bazı araç modellerinde mecburi olan ve her araç sahibinin kullanması önerilen kış lastikleri, fren mesafesini ve kayma riskini azaltarak güvenli sürüş sağlıyor. 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren kış lastiği zorunluluğu, artık mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım–15 Nisan tarihlerinde uygulanacak. Peki kış lastiği cezası ne kadar, kimlere kesilir, hangi tarihlerde zorunlu? Araç tipine göre kış lastiği cezası ve detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 10:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kış lastiği cezası 2025 | Kış lastiği binek araçlarda zorunlu mu?

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sürücüler için yol güvenliği yeniden ana gündem maddesi haline geldi. Düşen hava sıcaklıkları, buzlanma ve yağışlar nedeniyle artan riskler, kış lastiği kullanımını her zamankinden daha önemli kılıyor. Özellikle şehirler arası yolculuk yapan ve ticari araç kullanan sürücüler için kış lastiği hem yasal bir zorunluluk hem de güvenli sürüşün temel şartlarından biri. Yetkililer, olası kazaların önüne geçmek için lastik değişiminin geciktirilmemesi gerektiğini hatırlatırken önceden 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği zorunluluğu, bu yıl mevsim şartları sebebiyle 15 Kasım'dan itibaren başladı. İşte kış lastiği ile ilgili merak edilenler...

KIŞ LASTİĞİ CEZASI NE KADAR?

Kış lastiği zorunluluğuna uymayan ticari araç sürücülerine 15 Kasım 2025 tarihinden 1 Aralık 2026'ya kadar 5.856 TL'ye varan idari para cezası uygulanacak. Denetimlerde tespit edilen ihlallerde, sürücüler cezanın yanı sıra araçlarına uygun lastik takılana kadar trafikten men işlemi de uygulanabilir.

2025 kış lastiği cezası

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?

Kış lastiği zorunluluğu sadece ticari araçlar için geçerlidir. Özellikle şehirlerarası yollarda yolcu ve yük taşıyan ticari taşıtlarda (otobüs, kamyon, minibüs, çekici vb.) kış lastiği kullanımı kanunen şarttır. Hususi (özel) araç sahipleri için ise yasal bir kış lastiği zorunluluğu bulunmamakla birlikte, güvenlik açısından kış lastiği kullanımı önerilir. Öte yandan valilikler, hava şartlarına göre bu araçlara da geçici zorunluluk getirebiliyor.

KIŞ LASTİĞİ HANGİ TARİHLERDE ZORUNLU?

Yeni düzenlemeye göre, kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım – 15 Nisan tarihleri arasında uygulanıyor. Bu tarih aralığı, geçmişteki 1 Aralık – 1 Nisan uygulamasına göre bir ay daha uzatıldı.

Kış lastiği taktırmamanın cezası ne kadar?

KIŞ LASTİĞİ NEDEN ZORUNLU?

Kış lastiği, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü dönemlerde yol tutuşunu artırmak, fren mesafesini kısaltmak ve olası kazaları önlemek için zorunlu tutulur. Normal lastikler soğuk havada sertleşirken, kış lastiklerinin özel kauçuk yapısı ve derin diş tasarımı buzlu, karlı ve ıslak zeminde araca çok daha iyi tutunma sağlar. Bu sayede hem sürücünün hem yolcuların hem de trafikteki diğer kişilerin güvenliği artırılır. Özellikle ticari araçlarda yoğun trafik ve yük taşımacılığı nedeniyle risk daha yüksek olduğundan, kış lastiği zorunluluğu trafik güvenliğinin sağlanması açısından kritik önem taşır.

KIŞ LASTİĞİ YAZIN DA KULLANILIR MI?

Kış lastiği yazın kullanılmamalıdır. Çünkü kış lastiklerinin kauçuk yapısı yumuşaktır ve sıcak havalarda daha da yumuşayarak yol tutuşunu azaltır, fren mesafesini uzatır ve lastiğin hızlı aşınmasına neden olur. Ayrıca yakıt tüketimini artırır ve direksiyon hakimiyetini zayıflatabilir. Bu nedenle havalar ısındığında ve sıcaklık kalıcı olarak 7 derecenin üzerine çıktığında, kış lastiklerini çıkarıp yaz lastiklerine geçmek hem güvenlik hem de ekonomi açısından doğru seçimdir.

