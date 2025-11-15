İstanbul'da elektrik kesintisi: Etkilenecek ilçeler (15-16 Kasım)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İstanbul'da 15-16 Kasım 2025 tarihlerinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ, Avrupa Yakası'nda yapılacak planlı bakım ve onarım işlemleri sebebiyle kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleleri duyurdu. Avrupa Yakası elektrik kesintisinin ne zaman sona ereceği de belli olurken kesintilerin yüz binlerce vatandaşı aboneyi bekleniyor. Peki elektrikler ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ kesinti listesi ve merak edilenler...

AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ ETKİLENECEK İLÇELER

15 KASIM ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-11-14 08:00:00 - 16:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ADNAN MENDERES, AKAD, AKBUĞDAY, AKŞEHİR, BİRUNİ, CİVELEK, FERİT PAŞA, FETHİ PAŞA, HADIMKÖY-DURSUNKÖY, HÜNKAR, KERVANSARAY, KIRKPINAR, KURTULUŞ, KUŞTEPE, MENEMEN, NAİME, OGÜN, OLUŞUM, PİRAYE, SADET, SAFİYE AYLA, SAKİNLER, SEVİNÇ, SEZGİ, SU YOLU, SÜLEYMANİYE, TOPUZ, TUĞCU, TÜLİN, VARAN, ÜLKÜ, ŞENNUR, ŞENSOY sk / SAZLIBOSNA mah HADIMKÖY-DURSUNKÖY sk bölgelerinde 14/11/2025 08:00:00 - 14/11/2025 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-11-14 08:00:00 - 16:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ADNAN MENDERES, AHİ EVRAN, ARAS, AYÇİÇEĞİ, BİRLİK, CANSUN, ENGİNSOY, FATİN RÜŞTÜ ZORLU, FERZAN, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HASAN POLATKAN, KAYAPINAR, KERVANSARAY, KINALI, MESUT AKGÜNAY, MÜGE, MİNYATÜR, NİHAL, RESUL, SELİN, SIHHİYE, TEVFİK, TOPAĞACI, ZİYA MERİÇ, ÇARŞAMBA sk bölgelerinde 14/11/2025 08:00:00 - 14/11/2025 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Arnavutköy kesinti listesinin devamı için tıklayın👈

15 KASIM AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-11-14 08:00:00 - 16:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah AKBUĞDAY, HARMANTEPE sk bölgelerinde 14/11/2025 08:00:00 - 14/11/2025 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-11-14 08:05:00 - 16:05:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİDAN, MAREŞAL, NERGİS, YILDIRIM BEYAZIT sk / ÜNİVERSİTE mah MAHİR, URAN sk bölgelerinde 14/11/2025 08:05:00 - 14/11/2025 16:05:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Avcılar kesinti listesinin devamı için tıklayın👈

15 KASIM BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-11-14 09:00:00 - 17:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2452., 2453., 2454., 2455., 2456., 2457., 2459. sk bölgelerinde 14/11/2025 09:00:00 - 14/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-11-14 09:00:00 - 17:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2436., 2448., 2449., 2450., 2451., 2452. sk bölgelerinde 14/11/2025 09:00:00 - 14/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar kesinti listesinin devamı için tıklayın👈

15 KASIM BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-11-14 07:00:00 - 11:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MAHMUTBEY 12., MAHMUTBEY 13. sk bölgelerinde 14/11/2025 07:00:00 - 14/11/2025 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-11-14 08:00:00 - 12:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AYDINLIK 1, KOMİK HASANEFENDİ sk bölgelerinde 14/11/2025 08:00:00 - 14/11/2025 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler kesinti listesinin devamı için tıklayın👈

15 KASIM BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-11-14 10:00:00 - 18:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSTANBUL sk / KARTALTEPE mah BARBAROS, BOZTEPE, K. BAĞLAR MEVKİİ, KARACAOĞLAN, PİYALEPAŞA, TERAKKİ, ULUBATLI sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 14/11/2025 10:00:00 - 14/11/2025 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-11-18 08:00:00 - 15:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah HANIMELİ ÇİÇEĞİ, KARANFİL sk bölgelerinde 18/11/2025 08:00:00 - 18/11/2025 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bakırköy kesinti listesinin devamı için tıklayın👈

15 KASIM BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-11-14 09:00:00 - 17:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR mah sk bölgelerinde 14/11/2025 09:00:00 - 14/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-11-14 10:00:00 - 18:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ZİYA GÖKALP mah sk bölgelerinde 14/11/2025 10:00:00 - 14/11/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başakşehir kesinti listesinin devamı için tıklayın👈

15 KASIM BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-11-14 08:00:00 - 14:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah AVASKÖY YOLU sk / YILDIRIM mah AVASKÖY YOLU, PİLOT, TUNABOYLU, TUTİN, ÖZGECAN sk bölgelerinde 14/11/2025 08:00:00 - 14/11/2025 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-11-14 08:00:00 - 15:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah 1.GÜLDALI, 4.GÜRGEN ÇIKMAZI, 6.MANOLYA, GÜRGEN, ŞİFA HAVUZU sk bölgelerinde 14/11/2025 08:00:00 - 14/11/2025 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bayrampaşa kesinti listesinin devamı için tıklayın👈

15 KASIM BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-11-17 00:00:00 - 06:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah PALANGA sk / DİKİLİTAŞ mah BARBAROS, BARBAROS., BESTEKAR, BESTEKAR ARALIĞI, DUTLUK İÇİ, EMİRHAN, FULDEN, FİLİZ, HORA, MERCAN, MUKATAACI, OTOPARK ÇIKMAZI, SARAKA, SARAKA ÇIKMAZI, ZERDE, ŞEHİT CAHİT GÖKALP sk / YILDIZ mah PALANGA sk bölgelerinde 17/11/2025 00:00:00 - 17/11/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-11-17 09:00:00 - 12:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah ABDULHAKMOLLA, ARNAVUTKÖY DERE, AYGÜL, BEBEK ARNAVUTKÖY, BEYAZGÜL, BOYALIKÖŞK, DERE ÇIKMAZI, FRANCALACI, GİRGİN, KAMACI, KİREÇHANE, SATIŞMEYDANI, SEBZECİ BAYRAM, SEKBANLAR, SUCUBAHÇESİ, TAYYARECİ SUPHİ, TEKKECİ sk bölgelerinde 17/11/2025 09:00:00 - 17/11/2025 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beşiktaş kesinti listesinin devamı için tıklayın👈

15 KASIM BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-11-14 09:00:00 - 17:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ANADOLU, KIŞLA, ULUDAĞ sk bölgelerinde 14/11/2025 09:00:00 - 14/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-11-14 09:00:00 - 17:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -SAHİL mah sk bölgelerinde 14/11/2025 09:00:00 - 14/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü kesinti listesinin devamı için tıklayın👈

15 KASIM BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-11-14 00:00:00 - 06:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah DEMİRCİLER, GALATA ŞARAP İSKELESİ, GÜMRÜK, HOCA TAHSİN, KEMANKEŞ, KÖLEMEN, MALİYE, MANGIR, MUMHANE, NECATİBEY, ÇELEBİLER sk bölgelerinde 14/11/2025 00:00:00 - 14/11/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-11-14 12:00:00 - 17:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah SİVASELİ sk bölgelerinde 14/11/2025 12:00:00 - 14/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beyoğlu kesinti listesinin devamı için tıklayın👈

15 KASIM BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-11-14 12:00:00 - 17:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -TÜRKOBA mah sk bölgelerinde 14/11/2025 12:00:00 - 14/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-11-15 08:00:00 - 16:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah CÜNEYT ARKIN, TURGUT ÖZAL sk / FATİH mah AYHAN IŞIK, CANDAN, CENGİZ TOPEL, CÜNEYT ARKIN, EREKE, FAZLI, GAZİ MUSTAFA, HAZERFEN, PAPATYA, PELİN, TURGUT ÖZAL, VEHBİ KOÇ, İZMİR, ŞEHİT GAFFAR OKKAN sk bölgelerinde 15/11/2025 08:00:00 - 15/11/2025 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Büyükçekmece kesinti listesinin devamı için tıklayın👈

15 KASIM ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

025-11-14 09:30:00 - 16:30:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇİFTLİKKÖY mah SULTAN SÜLEYMAN, ÇAPA sk bölgelerinde 14/11/2025 09:30:00 - 14/11/2025 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-11-14 09:40:00 - 16:40:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-BELGRAT mah BİRİCİK, MERVE, MESKEN, MESİRE, METEHAN, MEVSİM, MEŞALE ÇIKMAZI, MIZRAK, SULTAN FATİH sk / HALLAÇLI mah METİN sk bölgelerinde 14/11/2025 09:40:00 - 14/11/2025 16:40:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çatalca kesinti listesinin devamı için tıklayın👈

15 KASIM ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-11-15 00:30:00 - 02:30:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GÜÇLÜ sk bölgelerinde 15/11/2025 00:30:00 - 15/11/2025 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-11-16 10:00:00 - 18:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 29 EKİM, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, ENDER, YAŞAR DOĞU sk / VATAN mah ELMAS, ESENLER, SERDAR sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 16/11/2025 10:00:00 - 16/11/2025 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler kesinti listesinin devamı için tıklayın👈

15 KASIM ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-11-14 09:00:00 - 17:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 308., 309., 311., 312., 314., AHMET HAŞİM, EYLÜL, MEHTAP sk bölgelerinde 14/11/2025 09:00:00 - 14/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-11-14 09:00:00 - 17:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce -ÖRNEK mah sk bölgelerinde 14/11/2025 09:00:00 - 14/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt kesinti listesinin devamı için tıklayın👈

15 KASIM EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-11-14 09:00:00 - 17:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ÇIKMAZ, İSTANBUL sk / MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, 1.HUZUR, 1.ÇAMLIK, 2.KÜLTÜR, ABDULHAMİT HAN, ATA, AYIŞIĞI, CENDERE YOLU, DERE, HAMİDİYE, KARTAL, KEREM, MANOLYA, OKUL, YAKUT sk / MİTHATPAŞA mah 1.ATLAS, 1.VEZİRTEKKE, 1.İPEK, 2.NUR, 2.ORKİDE, 5.GÜL, ABDULHAMİT HAN, AKBABA, DİLARA, ELİF, FINDIK, GÖKŞİN, ITIR, KIRAÇ, RAUF ORBAY, SELANİK, YILMAZ sk bölgelerinde 14/11/2025 09:00:00 - 14/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-11-14 09:00:00 - 18:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah 1.BAYIR, 1.KAKTÜS, 1.SALKIM, 1.YALÇIN, 3.BÜLBÜL, 4.ZAMBAK, ASMALI, BAHÇE, GELİNCİK, GÜLİN, KUMRU MERDİVEN, MAKARA, SAYA YOKUŞU, ÇALI sk bölgelerinde 14/11/2025 09:00:00 - 14/11/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Eyüpsultan kesinti listesinin devamı için tıklayın👈

15 KASIM FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-11-14 19:00:00 - 03:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah ALEMDAR, DİVANYOLU, GÜZEL SANATLAR, KÜÇÜK, ZEYNEPSULTAN CAMİİ, ÇATALÇEŞME sk bölgelerinde 14/11/2025 19:00:00 - 15/11/2025 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-11-14 22:00:00 - 06:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah ALEMDAR, DİVANYOLU, GÜZEL SANATLAR, KÜÇÜK, ZEYNEPSULTAN CAMİİ, ÇATALÇEŞME sk bölgelerinde 14/11/2025 22:00:00 - 15/11/2025 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Fatih kesinti listesinin devamı için tıklayın👈

15 KASIM GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-11-14 09:00:00 - 18:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1035., 1040., 1041., 1042., 1043., 1045., 1053., 1054., 1055., 1056., 1083., 1084., 1085., 1086., 1087., 1088., 1089., 1091., 1092., 1093., 1095., 1098., 1099., 1099/1., 1101., 1106., 1107., 1108., 1108/1., 1110., 1110/1., MİMAR SİNAN sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2053. sk bölgelerinde 14/11/2025 09:00:00 - 14/11/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-11-14 09:00:00 - 18:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah CEBECİ sk bölgelerinde 14/11/2025 09:00:00 - 14/11/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa kesinti listesinin devamı için tıklayın👈

15 KASIM GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-11-14 09:00:00 - 17:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ADATEPE, ADEM YAVUZ, ESNAF, MALAZGİRT, NEŞELİ, SİNAN PAŞA, YEŞİLYURT, YILDIRAN, ÇALDIRAN, ÇAMLAR, ÇAĞLAYAN sk bölgelerinde 14/11/2025 09:00:00 - 14/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-11-14 09:00:00 - 17:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah ALTAY, GÜNDOĞDU, KINALITEPE, ŞAİR AHMET KUTSİ TECER sk bölgelerinde 14/11/2025 09:00:00 - 14/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören kesinti listesinin devamı için tıklayın👈

15 KASIM KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-11-14 09:30:00 - 17:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKÇE, ALTAN, ANIL, AYÇA, BOYABAT, CAMİALTI, DR. CEMİL BENGÜ, ESİNTİ, FİDAN, GÜLDEFNE, HUDUT, KESTANE, KESTANE KÜMESİ, KURŞUN, MARMARA, MELTEM, NEZİR, ŞAHENDE, ŞİMŞİR sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, ARİF, AYAZMA YOLU, CİHAN, GAZİ ENGİN AYDOĞDU, HUDUT, IŞIL, KIVILCIM, KÖRFEZ, KÖZ, MÜJDE, SÜMBÜL 1, ÇİLEK, ŞENGÜL sk / İZZET PAŞA mah AYAZMA YOLU, HUDUT, MANDIRA sk bölgelerinde 14/11/2025 09:30:00 - 14/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kağıthane kesinti listesinin devamı için tıklayın👈

15 KASIM KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-11-14 09:00:00 - 17:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.EVREN, 1.KÖKNAR, 1.ÜLKÜ, 1221., 3.ŞİRİN, DUT, ERİKLİ, ESKİ BAĞLAR, GAZİ, HANCI, HEKİM, NEŞE, TUNA, ÇINARLIÇEŞME, İDRİS PAŞA sk bölgelerinde 14/11/2025 09:00:00 - 14/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-11-14 09:00:00 - 17:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 2.KEKLİK, BALABAN, BALIKÇIN, BOZDOĞAN, FLAMAN, FLORYA, GECEKUŞU, HÜD HÜD KUŞU, KARTAL, KIZ KUŞU, KUĞU KUŞU, MARTI, PAPAĞAN, PUHU, SAKA KUŞU, SAKSAĞAN, SERÇE, SÜLÜN, YARASA, ZÜMRÜTÜ ANKA, ÇAYIR KUŞU, ÇAYLAK KUŞU, ÜVEYİK, ŞAKRAK KUŞU sk bölgelerinde 14/11/2025 09:00:00 - 14/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Küçükçekmece kesinti listesinin devamı için tıklayın👈

15 KASIM SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-11-14 09:00:00 - 18:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah BAHAR, ERDEMLİ, KAZIM KARABEKİR PAŞA CAMİ, KİRAZLI ÇIKMAZI, SEDATKENT, SEYRAN, ÇALI ÇIKMAZI, ÇOTANAK sk / ÇAYIRBAŞI mah SEDATKENT sk bölgelerinde 14/11/2025 09:00:00 - 14/11/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-11-14 09:00:00 - 16:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY YENİ mah AKÇAKOCA, DOĞANBEY, KARAAĞAÇ, KÖKNAR, LADİN, ORMAN, PALAMUT sk bölgelerinde 14/11/2025 09:00:00 - 14/11/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sarıyer kesinti listesinin devamı için tıklayın👈

15 KASIM SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-11-14 02:00:00 - 02:15:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BALABAN mah rampa sokak haydar aliyev caddesi bölgelerinde 14/11/2025 02:00:00 - 14/11/2025 02:15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-11-14 09:00:00 - 17:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk / KAVAKLI mah ÖZBAY sk / ORTAKÖY mah DOĞUHAN sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah ATÖLYE, GURBET ÇIKMAZI, GÖZDE, GÖZLEM ÇIKMAZI, OVAYENİCE ELBASAN YOLU sk / OVAYENİCE mah BAKİ, DAMLICA, DİLRUBA ÇIKMAZI, DİNAMİK ÇIKMAZI, DİRHEM ÇIKMAZI, DİVAN, EBRAR, ECLA, KADIKÖY, ÖZBAY sk bölgelerinde 14/11/2025 09:00:00 - 14/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Silivri kesinti listesinin devamı için tıklayın👈

15 KASIM ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-11-14 00:00:00 - 06:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah TAŞKIŞLA sk bölgelerinde 14/11/2025 00:00:00 - 14/11/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-11-14 00:00:00 - 06:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -HARBİYE mah sk bölgelerinde 14/11/2025 00:00:00 - 14/11/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Şişli kesinti listesinin devamı için tıklayın👈

15 KASIM SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-11-14 09:00:00 - 18:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2488., 2493., 2494., 2495., 2496., 2497., 2500., 2501., 2502., 2503., 2504., 2505., 2506., 2806., MİMAR SİNAN, U, V sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk bölgelerinde 14/11/2025 09:00:00 - 14/11/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-11-14 09:00:00 - 20:02:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2273., 2274., 2275., N, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 14/11/2025 09:00:00 - 14/11/2025 20:02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi kesinti listesinin devamı için tıklayın👈

15 KASIM ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-11-14 08:00:00 - 15:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah MEVLANA sk bölgelerinde 14/11/2025 08:00:00 - 14/11/2025 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-11-14 08:00:00 - 15:00:00 🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah CİNOĞLU ÇIKMAZ sk bölgelerinde 14/11/2025 08:00:00 - 14/11/2025 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Zeytinburnu kesinti listesinin devamı için tıklayın👈