Gıda zehirlenmesi nasıl, kaç saatte anlaşılır? Hangi gıdalar zehirler?

Gıda zehirlenmesi, son zamanlarda artan vakalar sebebiyle vatandaşların endişelerini artırdı. Anormal bir koku ya da renk olmaması sebebiyle hemen anlaşılamayan bozulmuş ürünlerdeki bakterilerden kaynaklanan gıda zehirlenmeleri, erken müdahale edilmemesi halinde ölümcül olabiliyor. Yanlış saklama koşulları, uygun sıcaklığın dışında bekletilmesi, hijyenik olmayan saklama gibi sebeplere bağlı olabilen gıda zehirlenmesi hafif seyredebileceği gibi yüksek riskli de olabilir. Peki gıda zehirlenmesi nasıl anlaşılır? Hangi belirtiler görülür? Ne zaman doktora başvurulmalıdır? İşte tüm merak edilenler...

GIDA ZEHİRLENMESİ NASIL ANLAŞILIR?

Gıda zehirlenmesi genellikle tüketilen bozuk, kirlenmiş ya da doğru şekilde hazırlanıp saklanmamış yiyeceklerin ardından birkaç saat içinde ortaya çıkan belirtilerle anlaşılır. En yaygın işaretler; mide bulantısı, kusma, ishal, karın krampları, ateş ve halsizliktir. Bazı vakalarda baş dönmesi, iştahsızlık veya vücutta su kaybına bağlı ağız kuruluğu da görülebilir. Belirtiler hafiften şiddetliye değişebilir ve genellikle kısa sürede kendini göstermesi, sorunun gıdaya bağlı olduğunu anlamayı kolaylaştırır.

GIDA ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

◼Mide bulantısı

◼Kusma

◼İshal (sulu veya sık dışkılama)

◼Karın ağrısı ve kramp

◼Ateş

◼Halsizlik ve bitkinlik hissi

◼Baş dönmesi

◼İştahsızlık

◼Ağız kuruluğu ve susuzluk belirtileri

◼Nadiren kanlı ishal

GIDA ZEHİRLENMESİ NE ZAMAN TEHLİKELİDİR?

Gıda zehirlenmesi, belirtilerin hafif seyretmesi durumunda genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden düzelir; ancak bazı durumlarda ciddi ve tehlikeli bir hal alabilir. Yüksek ateş, şiddetli ve geçmeyen kusma, kanlı ishal, yoğun su kaybına bağlı baş dönmesi veya bayılma hissi, 24–48 saatten uzun süren şikayetler ve küçük çocuklar, yaşlılar, hamileler ile kronik hastalığı olan kişilerde görülen belirtiler riskin arttığını gösterir. Bu tür durumlarda vücut hızla sıvı kaybedebilir ve enfeksiyon ağırlaşabilir.

GIDA ZEHİRLENMESİ KAÇ SAATTE BELLİ OLUR?

Gıda zehirlenmesinin belirtileri genellikle kontamine (sağlık açısından riskli) yiyeceğin tüketilmesinden 1 ile 6 saat sonra ortaya çıkmaya başlar; ancak bu süre zehirlenmeye neden olan bakteri, virüs veya toksine göre 30 dakikadan 48 saate kadar değişebilir. Bazı durumlarda, özellikle parazit kaynaklı zehirlenmelerde belirtilerin görülmesi birkaç günü bulabilir. Çoğu vakada mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı şeklinde hızlı belirtiler ortaya çıkması, sorunun gıdayla ilgili olduğunu anlamayı kolaylaştırır.

GIDA ZEHİRLENMESİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Gıda zehirlenmesinin tedavisi çoğunlukla vücudun kaybettiği sıvı ve mineralleri yerine koymaya dayanır. Bu nedenle bol su içmek, elektrolit dengesini sağlayan sıvılar tüketmek ve bir süre katı gıdalardan uzak durmak önemlidir. Hafif vakalarda dinlenme ve doğru sıvı alımıyla belirtiler genellikle birkaç gün içinde düzelir. Ancak şiddetli ishal, kusma veya ateş durumunda doktor kontrolünde ishal durdurucu, bulantı giderici veya gerekli görülürse antibiyotik tedavisi uygulanabilir. Özellikle bebekler, yaşlılar, hamileler ve kronik hastalığı olan kişilerde belirtiler hızla ağırlaşabileceği için tıbbi destek daha erken alınmalıdır.

GIDA ZEHİRLENMESİNDE NE ZAMAN HASTANEYE GİDİLMELİDİR?

Gıda zehirlenmesinde hastaneye gidilmesi gereken durumlar, belirtilerin şiddetli olduğu veya uzun sürdüğü anlardır. Yüksek ateş, kanlı ishal, 24–48 saatten uzun süren kusma veya ishal, ağız kuruluğu ve idrar azalması gibi ciddi sıvı kaybı belirtileri, ayrıca şiddetli karın ağrısı ve bilinç bulanıklığı gibi durumlar tıbbi müdahale gerektirir. Bebekler, yaşlılar, hamileler ve kronik hastalığı olan kişilerde en hafif belirti bile daha hızlı ağırlaşabileceğinden daha erken başvuru önerilir. Eğer belirtiler kısa sürede düzelmiyor ya da giderek kötüleşiyorsa mutlaka hastaneye başvurulmalıdır.

EN RİSKLİ GIDALAR HANGİLERİ?

Gıda zehirlenmesi açısından en riskli yiyecekler, bakteri ve toksinlerin hızla çoğalabildiği, yanlış saklama veya yetersiz pişirme nedeniyle kolayca bozulabilen ürünlerdir. Özellikle protein içeriği yüksek besinler, çiğ tüketilen ürünler ve soğuk zincirin bozulduğu gıdalar, mikroorganizmalar için ideal ortam oluşturur. Sıcak havalarda bu risk daha da artar. Bu nedenle hem satın alma hem hazırlama aşamasında hijyen ve doğru saklama koşullarına dikkat etmek büyük önem taşır.

◼Çiğ veya az pişmiş et ve tavuk ürünleri: Salmonella ve kampilobakter gibi bakteriler kolayca çoğalabilir.

◼Kıyma ve kıymadan yapılan yemekler: Mikroorganizmalar kıymanın her yerine hızla yayılır, iyi pişirilmezse risk artar.

◼Balık ve deniz ürünleri: Hızla bozulur ve toksin üretebilir; taze tüketilmezse tehlike yaratır.

◼Çiğ yumurta ve mayonez içeren soslar: Salmonella riski yüksektir, doğru saklama çok önemlidir.

◼Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri: Zararlı bakteriler ısı işleminden geçmediği için canlı kalabilir.

◼Dışarıda uzun süre beklemiş pişmiş yemekler: Oda sıcaklığında bakteri çoğalması hızlanır.

◼Açıkta satılan yiyecekler (midye, kokoreç vb.): Hijyen koşulları belirsizdir, kontaminasyon riski yüksektir.

◼Yıkanmamış sebze ve meyveler: Yüzeylerinde bakteri, parazit veya kimyasal kalıntılar olabilir.

◼Hazır salata, sandviç ve paketli hazır yemekler: Soğuk zincir bozulduğunda hızlıca bakteri üretebilir.

◼Tarihi geçmiş veya kabarmış konserve ürünleri: Botulizm gibi ciddi zehirlenmelere yol açabilir.