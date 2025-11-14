CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler YKS ne zaman? 2026 TYT, AYT, YDT sınavları hangi tarihte yapılacak?

YKS ne zaman? 2026 TYT, AYT, YDT sınavları hangi tarihte yapılacak?

YKS 2026 sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, TYT, AYT ve YDT’nin 2026’da hangi tarihlerde yapılacağını öğrenerek sınav hazırlıklarını planlayabilir. Sınav tarihleri, başvuru tarihleri ve sonuç açıklama takvimi ÖSYM’nin resmi sitesinde detaylı şekilde yayınlanmıştır. Peki, YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 10:17 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 10:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YKS ne zaman? 2026 TYT, AYT, YDT sınavları hangi tarihte yapılacak?

ÖSYM, YKS 2026 sınav takvimini açıkladı. Peki, TYT, AYT ve YDT 2026 hangi tarihlerde yapılacak? Sınav tarihleri artık belli oldu. YKS'ye girecek adaylar, bu takvimi öğrenerek eksiksiz bir planlama yapabilir. 2026 YKS başvuru tarihleri, sınav günleri ve sonuç açıklama tarihleri ÖSYM duyurusunda tüm detaylarıyla yer alıyor. Adaylar, ÖSYM sınav takviminin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. YKS'nin ne zaman, hangi tarihte yapılacağı araştırılıyor. Peki, YKS ne zaman? 2026 TYT, AYT, YDT sınavları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar!

YKS NE ZAMAN 2026?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 20-21 Haziran 2026'da yapılacağını bildirdi.

Ersoy, Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, "ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi"nin belirlendiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz'da, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart'ta gerçekleştirilecek. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül'de, KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 25 Ekim'de, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 12 Temmuz'da uygulanacak. Sınav uygulamalarına katılacak tüm adaylarımıza başarılar dilerim."

ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi'ne "osym.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

AHaber CANLI YAYIN

REKLAM - Türk Telekom
Galatasaray'da devre arasında flaş ayrılık!
DİĞER
Nursel ile Mutfak Bahane Pazartesi atv'de başlıyor
CANLI ANLATIM | Türkiye 20 şehidini ebediyete uğurluyor
G.Saray'da Anguissa ısrarı!
F.Bahçe transferde büyük oynuyor! İşte o yıldız
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Slovakya-Kuzey İrlanda maçı ne zaman? Slovakya-Kuzey İrlanda maçı ne zaman? 10:48
G.Saray'a Yunus Akgün müjdesi! G.Saray'a Yunus Akgün müjdesi! 10:14
Galatasaray'da devre arasında flaş ayrılık! Galatasaray'da devre arasında flaş ayrılık! 09:58
Merih Demiral için flaş Fenerbahçe gelişmesi! Merih Demiral için flaş Fenerbahçe gelişmesi! 09:38
Yıldız isim F.Bahçe'den ayrılacak! Yıldız isim F.Bahçe'den ayrılacak! 09:37
Lüksemburg-Almanya maçı detayları! Lüksemburg-Almanya maçı detayları! 09:26
Daha Eski
Fenerbahçe'den çifte transfer! Tanıdık yıldızlar Fenerbahçe'den çifte transfer! Tanıdık yıldızlar 09:14
İrfan Can ve Cenk affedilecek mi? İrfan Can ve Cenk affedilecek mi? 00:55
Beşiktaş’tan Rafa Silva açıklaması! Beşiktaş’tan Rafa Silva açıklaması! 00:55
F.Bahçe Beko'dan Almanya'da kritik galibiyet! F.Bahçe Beko'dan Almanya'da kritik galibiyet! 00:55
Osimhen'in 2 golü ile Nijerya finalde! Osimhen'in 2 golü ile Nijerya finalde! 00:55
G.Saray'dan ceza alan futbolcuları için karşı hamle! G.Saray'dan ceza alan futbolcuları için karşı hamle! 00:55