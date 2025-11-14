CANLI SKOR ANA SAYFA
TOKİ 500 bin sosyal konut son başvuru tarihi

TOKİ 500 bin sosyal konut son başvuru tarihi

TOKİ'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile organize yürüttüğü 500 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci devam ediyor. Yoğunluğu azaltmak adına TC Kimlik numaralarının son hanesine göre yapılan başvuruların tamamlanmasının ardından genel başvurular başlayacak. Sırası geldiğinde başvuru yapmayanlar ise son tarih için araştırmalarını hızlandırdı. İşte TOKİ 500 bin sosyal konut için son başvuru tarihi...

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 08:54
TOKİ 500 bin sosyal konut son başvuru tarihi

TOKİ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayata geçiriyor. 81 ilde inşa edilecek konutlara başvurular, ev sahibi olmayan vatandaşların katılımıyla yapılıyor. Şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturulurken TC kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar 10 Kasım, 2 olanlar 11 Kasım, 4 olanlar 12 Kasım, 6 olanlar 13 Kasım ve 8 olanlar da 14 Kasım'da başvurularını gerçekleştirdi. Ancak bu tarihleri kaçıranlar için başvuru süreci devam ediyor.

TOKİ sosyal konut son başvuru ne zaman?

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT SON BAŞVURU TARİHİ

Yoğunluğu dağıtmak amacıyla, ilk 5 gün, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılan kademeli başvuruların ardından genel başvurular açılacak. Projeye başvurular 10 Kasım - 19 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda başvuru tarihlerini kaçıran vatandaşlar, 19 Aralık'a kadar e-devlet üzerinden başvurularını tamamlayabilecek.

TC kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar: 10 Kasım 2025

TC kimlik numarasının son rakamı 2 olanlar: 11 Kasım 2025

TC kimlik numarasının son rakamı 4 olanlar: 12 Kasım 2025

TC kimlik numarasının son rakamı 6 olanlar: 13 Kasım 2025

TC kimlik numarasının son rakamı 8 olanlar: 14 Kasım 2025

Genel başvurular: 15 Kasım - 19 Aralık 2025

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU ÜCRETİ

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin başvuru bedeli 5 bin TL olarak açıklandı. Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek. Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için de 127 bin TL olması gerekiyor. Deprem bölgesinde yaşayan ve projeye başvuru yapmak isteyenler için nüfus kayıt örneği veya 1 yıl ikamet şartı yeterli olacak.

TOKİ sosyal konut başvuru ücreti ne kadar?

TOKİ HANGİ İLDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı şöyle: Adana'da 12 bin 292, Adıyaman'da 6 bin 620, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, Ağrı'da 2 bin 840, Aksaray'da 2 bin 476, Amasya'da 2 bin 601, Ankara'da 30 bin 823, Antalya'da 13 bin 213, Ardahan'da 619, Artvin'de 1020, Aydın'da 7 bin 123, Balıkesir'de 7 bin 548, Bartın'da 1240, Batman'da 3 bin 810, Bayburt'ta 723, Bilecik'te 1419, Bingöl'de 2 bin 72, Bitlis'te 2 bin 363, Bolu'da 1950, Burdur'da 2 bin 208, Bursa'da 17 bin 225, Çanakkale'de 3 bin 376, Çankırı'da 1753, Çorum'da 2 bin 867, Denizli'de 6 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 165, Düzce'de 2 bin 470, Edirne'de 2 bin 530, Elazığ'da 3 bin 685, Erzincan'da 1760, Erzurum'da 4 bin 905, Eskişehir'de 6 bin 25, Gaziantep'te 13 bin 890, Giresun'da 1576, Gümüşhane'de 926, Hakkari'de 1557, Hatay'da 12 bin 639, Iğdır'da 1200, Isparta'da 2 bin 889, İstanbul'da 100 bin, İzmir'de 21 bin 20, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Karabük'te 1600, Karaman'da 1550, Kars'ta 1730, Kastamonu'da 2 bin 380, Kayseri'de 7 bin 562, Kilis'te 1170, Kırıkkale'de 1689, Kırklareli'nde 2 bin 255, Kırşehir'de 1633, Kocaeli'nde 10 bin 340, Konya'da 15 bin, Kütahya'da 3 bin 592, Malatya'da 9 bin 609, Manisa'da 7 bin 229, Mardin'de 5 bin 357, Mersin'de 8 bin 190, Muğla'da 6 bin 197, Muş'ta 2 bin 142, Nevşehir'de 2 bin 68, Niğde'de 2 bin 604, Ordu'da 3 bin 334, Osmaniye'de 2 bin 990, Rize'de 2 bin 42, Sakarya'da 6 bin 633, Samsun'da 6 bin 397, Siirt'te 1527, Sinop'ta 947, Sivas'ta 3 bin 904, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Şırnak'ta 1492, Tekirdağ'da 6 bin 865, Tokat'ta 3 bin 392, Trabzon'da 3 bin 734, Tunceli'de 775, Uşak'ta 2 bin 464, Van'da 6 bin 803, Yalova'da 1805, Yozgat'ta 2 bin 858 ve Zonguldak'ta 1872.

