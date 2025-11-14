ÖSYM sınav takvimi 2026! KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

KPSS ne zaman? ÖSYM, 2026 yılı KPSS takvimini açıkladı. Peki, KPSS 2026 ne zaman yapılacak? Sınav tarihleri ve başvuru dönemi artık belli oldu. KPSS'ye hazırlanacak adaylar, takvimi öğrenerek eksiksiz bir planlama yapabilir. KPSS 2026 için başvuru tarihleri, sınav günleri ve sonuç açıklama tarihleri tüm detaylarıyla ÖSYM duyurusunda yer alıyor. Peki, KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? KPSS sınav takvimi açıklandı mı? İşte detaylar!

KPSS NE ZAMAN 2026?

2026 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi"ne, 14 Kasım 2025 tarihinde saat 09.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir.

ÖSYM 2026 SINAV TAKVİMİ