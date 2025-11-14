GELİNİM MUTFAKTA 14 KASIM 2025 PUAN DURUMU💥Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 14 Kasım 2025 bölümünde gelinler, kayınvalideler önünde hünerlerini sergiledi. Puanlama sonucunda günün birincisi kim oldu? sorusu izleyiciler tarafından merak edildi. Kanal D Gelinim Mutfakta puan durumu açıklamasıyla birlikte, en yüksek puanı alan gelin ve yarışmadaki genel sıralama da netleşti. İzleyiciler merakla Gelinim Mutfakta 14 Kasım puan durumu ve günün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtını aradı. Peki, 14 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu? Bugün kim birinci oldu, bileziği hangi gelin aldı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da günün birincisi henüz açıklanmadı. 14 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumları açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 13 KASIM 2025

Tuğba:22 puan

Emsal:19 puan

Hanife:14 puan

Mihriban:7 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 12 KASIM 2025

Gelinim Mutfakta'nın 12 Kasım 2025'te yayınlanan 1713. Bölümünde Mihriban Kösem, Tuğba Duman, Emsal Torbalı ve Hanife Sayak "Sebzeli Yelpaze Pilavı" için yarıştı.

Tuğba:18 puan

Emsal:20 puan

Hanife:12 puan

Mihriban:7 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 11 KASIM 2025

Gelinim Mutfakta'nın 11 Kasım 2025'te yayınlanan 1712. Bölümünde Mihriban Kösem, Tuğba Duman, Emsal Torbalı ve Hanife Sayak "Ballı Susamlı Tavuk" için yarıştı.

Tuğba: 14 puan

Emsal : 13 puan

Hanife: 9 puan

Mihriban: 7 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 10 KASIM 2025

Tuğba: 18 puan

Mihriban: 18 puan

Hanife: 13 puan

Emsal : 8 puan

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.