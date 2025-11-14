Emekliye seyyanen zam son dakika 2025

Milyonlarca emekli, 2026 yılı Ocak ayında alacakları emekli maaşı zammını merakla bekliyor. Özellikle SSK, Bağ-Kur ve emekli memur maaşlarının artışı, hem hayat pahalılığı hem de gelir adaleti açısından kritik öneme sahip oluyor. 2026 Ocak zam oranı ne olacak? Açıklanan dört aylık enflasyon verilerine göre, Ocak 2026'da emeklilere yapılacak en düşük maaş artışı %10,25 olarak garanti edildi. Emekliler, özellikle düşük maaşlılar için seyyanen zam ve refah payı uygulamasının olup olmayacağını merak ediyor.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Merkez Bankası'nın yükseltilen yıl sonu enflasyon tahmini, artış oranlarını çift haneye taşıdı. Ancak en çok merak edilen konu olan seyyanen zam için kulislerde şu ana kadar herhangi bir çalışma olmadığı belirtiliyor. Refah payı konusunda da benzer şekilde olumlu bir hazırlık bulunmadığı ifade ediliyor.

2026 Ocak ayında emekli maaşları, enflasyon farkına göre çift haneli artışla yükselecek. Ancak seyyanen zam ve refah payı beklentisi şu an için kulislerde karşılık bulmuyor. Emekliler, Ocak ayında maaş artışlarını alırken özellikle düşük gelirli gruplar için ekstra iyileştirme konusunda yılın ilk çeyreğinde yeni bir gelişme bekliyor.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Kasım ve Aralık aylarına ait TÜİK enflasyon verileri açıklanır açıklanmaz 2026 Ocak zammı netleşmiş olacak. Bu iki ayda beklenen yüksek enflasyon oranı, zam oranını daha da yukarı taşıyabilir.