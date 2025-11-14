Emekli maaşı ne kadar olacak? 2026'da 'seyyanen zam' ihtimali!

Kasım ayının ortalanmasıyla birlikte emekliler ve asgari ücretliler için yüreği ağzında bekleyiş başladı. Yapılacak zam oranlarına ilişkin birçok ekonomist arka arkaya açıklamalarda bulunurken, gündeme gelen 'emekliye seyyanen zam' ihtimali emeklileri heyecanlandırdı. Seyyanen zam, enflasyon farkının yanı sıra tüm emeklilerin maaşında sabit olarak yapılan artışı ifade ediyor. İşte emekliye seyyanen zamma ilişkin son dakika gelişmeleri...

2026 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminlerinin güncellenmesiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamındaki emekliler için Ocak 2026'da uygulanacak zam oranlarının yaklaşık aralığı oluştu. Ekim ayında enflasyon yüzde 2,55 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 32,87 oldu. Merkez Bankası Enflasyon Raporu'ndan yıl sonu için beklediği enflasyon aralığının yüzde 25-yüzde 29 arasında değişeceğini ifade etti. Ekonomistler ise yıl sonunda enflasyon rakamlarının yüzde 31.77 ile yüzde 31.99 aralığında değişmesini bekliyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde emeklilere 12.94 ile yüzde 13.13 bandından bir zam yapılacak.

Ekim ayı enflasyon rakamlarına 2026 zam hesaplaması

Toplam enflasyon: %10.25

Oluşacak enflasyon farkı: %5.00

Toplu sözleşme zammı: %11

Toplam kümülatif zam: %16.56

EMEKLİ MAAŞLARINA 'SEYYANEN ZAM' YAPILACAK MI?

Emekli maaşlarına seyyanen zam yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Yasal zorunluluk olan enflasyon farkı ve güncelleme dışında ilave bir iyileştirme şu an için gündeme gelmezken refah payı veya ek iyileştirme gibi bir destek ihtimali de tamamen yok edilmedi. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında toplanacağını belirterek, "Herkesin mutabık kaldığı bir asgari ücret tutarında uzlaşılacağını umut ediyoruz" diyerek zamlar konusunda yeşil ışık yaktı. Ancak, Bakan Işıkhan bu açıklamalarda emekli maaşlarına yapılacak seyyanen zam ya da özel iyileştirme konularına değinmedi.

2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

