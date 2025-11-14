CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Emekli maaşı ne kadar olacak? 2026'da 'seyyanen zam' ihtimali!

Emekli maaşı ne kadar olacak? 2026'da 'seyyanen zam' ihtimali!

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminlerini güncellemesinin ardından emeklilere yapılacak zam tahminleri de değişti. Ocak 2026'da uygulanacak zam oranında, enflasyon artışının yanı sıra seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı da emeklilerin aklındaki en büyük soru işareti olarak yerini aldı. Tüm emeklilerin maaşına eşit sabit tutar olarak ek zam yapılması anlamına gelen 'seyyanen zam' konusuna ilişkin tüm son dakika gelişmeleri haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 08:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Emekli maaşı ne kadar olacak? 2026'da 'seyyanen zam' ihtimali!

Kasım ayının ortalanmasıyla birlikte emekliler ve asgari ücretliler için yüreği ağzında bekleyiş başladı. Yapılacak zam oranlarına ilişkin birçok ekonomist arka arkaya açıklamalarda bulunurken, gündeme gelen 'emekliye seyyanen zam' ihtimali emeklileri heyecanlandırdı. Seyyanen zam, enflasyon farkının yanı sıra tüm emeklilerin maaşında sabit olarak yapılan artışı ifade ediyor. İşte emekliye seyyanen zamma ilişkin son dakika gelişmeleri...

Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?

2026 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminlerinin güncellenmesiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamındaki emekliler için Ocak 2026'da uygulanacak zam oranlarının yaklaşık aralığı oluştu. Ekim ayında enflasyon yüzde 2,55 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 32,87 oldu. Merkez Bankası Enflasyon Raporu'ndan yıl sonu için beklediği enflasyon aralığının yüzde 25-yüzde 29 arasında değişeceğini ifade etti. Ekonomistler ise yıl sonunda enflasyon rakamlarının yüzde 31.77 ile yüzde 31.99 aralığında değişmesini bekliyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde emeklilere 12.94 ile yüzde 13.13 bandından bir zam yapılacak.

Ekim ayı enflasyon rakamlarına 2026 zam hesaplaması

Toplam enflasyon: %10.25

Oluşacak enflasyon farkı: %5.00

Toplu sözleşme zammı: %11

Toplam kümülatif zam: %16.56

2026 Emekli zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞLARINA 'SEYYANEN ZAM' YAPILACAK MI?

Emekli maaşlarına seyyanen zam yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Yasal zorunluluk olan enflasyon farkı ve güncelleme dışında ilave bir iyileştirme şu an için gündeme gelmezken refah payı veya ek iyileştirme gibi bir destek ihtimali de tamamen yok edilmedi. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında toplanacağını belirterek, "Herkesin mutabık kaldığı bir asgari ücret tutarında uzlaşılacağını umut ediyoruz" diyerek zamlar konusunda yeşil ışık yaktı. Ancak, Bakan Işıkhan bu açıklamalarda emekli maaşlarına yapılacak seyyanen zam ya da özel iyileştirme konularına değinmedi.

2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2026 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

Maaş zammı hesaplama tablosu sabah.com.tr'den alınmıştır.

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'ye Barcelona'dan 2 transfer!
DİĞER
MİLLİ MAÇ HEYECANI! Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
CANLI ANLATIM | Türkiye 20 şehidini ebediyete uğurluyor
İtalyan devi Icardi’ye talip!
F.Bahçe transferde büyük oynuyor! İşte o yıldız
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'den çifte transfer! Tanıdık yıldızlar Fenerbahçe'den çifte transfer! Tanıdık yıldızlar 09:14
İrfan Can ve Cenk affedilecek mi? İrfan Can ve Cenk affedilecek mi? 00:55
Beşiktaş’tan Rafa Silva açıklaması! Beşiktaş’tan Rafa Silva açıklaması! 00:55
F.Bahçe Beko'dan Almanya'da kritik galibiyet! F.Bahçe Beko'dan Almanya'da kritik galibiyet! 00:55
Osimhen'in 2 golü ile Nijerya finalde! Osimhen'in 2 golü ile Nijerya finalde! 00:55
G.Saray'dan ceza alan futbolcuları için karşı hamle! G.Saray'dan ceza alan futbolcuları için karşı hamle! 00:55
Daha Eski
Beşiktaş'ta şok Rafa Silva gelişmesi! Beşiktaş'ta şok Rafa Silva gelişmesi! 00:55
Hangi futbolcu resmen ne kadar men edildi? Hangi futbolcu resmen ne kadar men edildi? 00:55
Tedesco ilk 11'ini netleştirdi! Tedesco ilk 11'ini netleştirdi! 00:55
Solskjaer’den flaş Beşiktaş itirafı! Solskjaer’den flaş Beşiktaş itirafı! 00:55
Olaylı G.Saray-F.Bahçe derbisi davasında mütalaa! Olaylı G.Saray-F.Bahçe derbisi davasında mütalaa! 00:55
Dursun Özbek: Süper Kupa finali... Dursun Özbek: Süper Kupa finali... 00:55