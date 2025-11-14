Balıkesir Sındırgı’da art arda depremler! Balıkesir’de neden sürekli deprem oluyor?

Son aylarda Balıkesir'in özellikle Sındırgı ilçesinde yaşanan sismik hareketlilik, "neden sürekli deprem oluyor?" sorusuna yeni veriler sunuyor. AFAD ve MTA gibi kurumların verilerine göre, 10 Ağustos'tan bu yana 16 000'e yakın sarsıntı kaydedildi. Sürekli sarsıntı yaşayan bölgelerde yapıların dayanıklılığı ve halkın bilinç düzeyi büyük önem taşıyor. Çünkü sık deprem uyarıları, erken alarm niteliğinde değil; fakat "yüksek riskli bölge" tanısı için önemli bir göstergedir. Balıkesir'deki bu süreç, sadece yerel değil ulusal anlamda da dikkatle izlenmesi gereken bir örnek teşkil ediyor. Peki, Balıkesir'de neden sürekli deprem oluyor? Balıkesir Sındırgı bölgesi tehlikeli mi, depremler devam edecek mi?

BALIKESİR'DE NEDEN SÜREKLİ DEPREM OLUYOR, DEPREMLER DEVAM EDECEK Mİ?

Jeolojik olarak Sındırgı ve çevresi, Türkiye'nin aktif faylarının kesişim noktalarından biri konumunda. Bölgedeki fay hatları ve yer kabuğundaki gerilim birikimi, sıkça orta ve küçük şiddette sarsıntılar yaratıyor. Ancak uzmanlar dikkat çekiyor: Bu hareketliliğin otomatik olarak "çok büyük bir deprem geliyor" anlamına gelmediğini söylüyor. Örneğin Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "çok sayıda küçük fay hattı kırılıyor, enerji kademeli olarak boşalıyor" diyerek büyük kırılmanın kısa vadede yüksek olasılıkla gündeme gelmediğini belirtiyor.

SINDIRGI BÖLGESİ NEDEN SÜREKLİ SALLANIYOR?

Çünkü aktif fay hatları yoğun, yer kabuğunda gerilim yüksek ve bu enerji küçük kırılmalarla sürekli boşalıyor. Bu süreç uzun vadede büyük deprem riskini tamamen ortadan kaldırmasa da şu an için mevcut sarsıntılar bir "uyarı" değil, gerilimin yayılarak boşalması şeklinde değerlendiriliyor.

PROF. DR. ŞENER ÜŞÜMEZSOY: "SINDIRGI'DAKİ DEPREM FIRTINASI YENİ BİR FELAKETİN HABERCİSİ DEĞİL"

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan art arda depremler sonrası bölge halkında endişe artarken, Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaşanan sarsıntıların büyük bir depremin habercisi olmadığını belirtti. Uzman isim, bölgede çok sayıda küçük fay hattının bulunduğunu ve bu nedenle depremlerin enerjiyi parça parça boşalttığını vurguladı.

Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede hissedilen artçı sarsıntılar devam ediyor. Konuya ilişkin CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Üşümezsoy, "Çok fazla deprem olması tek başına bir risk anlamına gelmez. Aksine, bu tür sarsıntılar yer altındaki enerjinin küçük kırılmalarla kontrollü biçimde boşalmasına yardımcı olur. Biz bu durumu 'deprem fırtınası' olarak adlandırıyoruz," dedi.

Üşümezsoy, Sındırgı çevresinde çok sayıda küçük çaplı fay hattı bulunduğuna dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı: "Sındırgı Dağı çevresinde birbirinden bağımsız birçok küçük fay mevcut. Bu fayların bir kısmı 3 kilometre civarında kırılmalarla 5 büyüklüğünde, bazıları ise 1 kilometrelik alanlarda 4 büyüklüğüne kadar depremler oluşturuyor. Bu da bölgedeki sarsıntıların neden sık yaşandığını açıklıyor." Uzman isim, depremlerin hep aynı alanda kalmasının büyük bir kırılma ihtimalini azalttığını belirterek, "Üçüncü büyük bir deprem olabilir mi diye düşünüyorum ama şu an itibarıyla bu olasılık zayıfladı. Sarsıntılar aynı bölgede yoğunlaşıyor, yeni bir yönelme ya da fay hareketi gözlemlenmiyor," ifadelerini kullandı.