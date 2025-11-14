CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 14 Kasım altın fiyatları yükselişte! Gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

14 Kasım altın fiyatları yükselişte! Gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

14 Kasım canlı altın fiyatları yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altınındaki anlık değişimler yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı ve piyasalarda günün ilk rakamları açıklanırken altının ons fiyatındaki hareketlilik de iç piyasayı etkiliyor. “Gram altın ne kadar? Çeyrek altının fiyatı bugün kaç TL?” sorularının yanıtı için 14 Kasım güncel altın fiyatları büyük önem taşıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 06:56 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 14:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
14 Kasım altın fiyatları yükselişte! Gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

14 Kasım canlı altın fiyatları yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altınındaki anlık değişimler yakından takip ediliyor. Altın almak ya da satmak isteyenler, "Bugün altın ne kadar oldu?" sorusuna yanıt ararken 14 Kasım canlı fiyat tablosu önemli bir referans oluşturuyor. Kapalı çarşı ve piyasalarda günün ilk rakamları açıklanırken altının ons fiyatındaki hareketlilik de iç piyasayı etkiliyor. "Gram altın ne kadar? Çeyrek altının fiyatı bugün kaç TL?" sorularının yanıtı için 14 Kasım güncel altın fiyatları büyük önem taşıyor. Peki, 14 Kasım Cuma anlık altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın kaç TL? Kapalı çarşı altın fiyatlarında son durum!

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının 14 Kasım Cuma saat 06:30 itibarıyla alış fiyatı 5.674,88TL'dir.

14 KASIM KAPALI ÇARŞI ANLIK ALTIN FİYATLARI

22 Ayar Altın

  • Alış: 5.330,30
  • Satış: 5.567,82

Gram Altın

  • Alış: 5.674,88
  • Satış: 5.675,52

Gümüş

  • Alış: 71,61
  • Satış: 71,67

Yeni Çeyrek Altın

  • Alış: 9.551
  • Satış: 9.622

Eski Çeyrek Altın

  • Alış: 9.578,00
  • Satış: 9.663,00

Yeni Yarım Altın

  • Alış: 19.103
  • Satış: 19.232

PİYASALARDA SON DURUM

Küresel olarak ise Ons Altın fiyatı 4.000 USD'nin üstünde seyrediyor ve yükseliş eğilimi göstermiş durumda. Uzman yorumlarına göre, faiz oranları, doların durumu ve jeopolitik belirsizlikler altın talebini güçlendiriyor.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ? DÜŞECEK Mİ?

Yükseliş yönünde işaretler mevcut:

Küresel belirsizlik ve düşük faiz ortamı altını cazip hâle getiriyor. Türk Lirası'nın değer kaybetmeye devam etmesi durumunda, TL bazında altının fiyatı yukarı yönlü baskı altında kalabilir. Türkiye özelinde de altına dayalı yüksek talep mevcut.

👉 Ancak dikkat edilmesi gerekenler de var:

Eğer ABD veya diğer büyük ekonomilerde faiz oranları beklenenden hızlı artar ya da dolar güçlenirse, altın fiyatları baskı alabilir. İç piyasada TL'de ani değer kazanımı ya da ekonomik verilerde pozitif sürprizler olursa, altın satış baskısıyla karşılaşabilir.

KAPALI ÇARŞI CANLI DÖVİZ KURU 14 KASIM

◼ ABD Doları: 42,32 (Alış) - 42,33 (Satış)

◼ EURO: 49,17 (Alış) - 49,19 (Satış)

◼ STERLİN: 55,58 (Alış) - 55,60 (Satış)

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 14 Kasım Cuma günü saat 14.20 itibarıyla alınmıştır.

AHaber CANLI YAYIN

REKLAM - Türk Telekom
A Milli Takım'da sakatlık şoku!
DİĞER
NEFESLER TUTULDU! Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım maç takvimi
CANLI ANLATIM | Türkiye 20 şehidini ebediyete uğurluyor
Lewandowski'den bomba transfer açıklaması! F.Bahçe...
F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Brezilya'dan yeni talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A Milli Takım'da sakatlık şoku! A Milli Takım'da sakatlık şoku! 15:16
O pankarta ceza! O pankarta ceza! 15:02
Bizim Çocuklar Bulgaristan maçına hazır Bizim Çocuklar Bulgaristan maçına hazır 14:49
Polonya-Hollanda maçı detayları! Polonya-Hollanda maçı detayları! 14:25
Victor Nelsson'dan Galatasaray itirafı! Victor Nelsson'dan Galatasaray itirafı! 13:58
Lewandowski'den bomba transfer açıklaması! F.Bahçe... Lewandowski'den bomba transfer açıklaması! F.Bahçe... 13:09
Daha Eski
Anadolu Efes - Bayern Münih maçı yayın bilgileri! Anadolu Efes - Bayern Münih maçı yayın bilgileri! 12:11
G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! 11:56
Finlandiya-Malta maçı ne zaman? Finlandiya-Malta maçı ne zaman? 11:41
Adalı'dan Rafa Siva'ya 15 milyon Euro'luk ret Adalı'dan Rafa Siva'ya 15 milyon Euro'luk ret 11:23
Beşiktaş basın toplantısı ne zaman? Beşiktaş basın toplantısı ne zaman? 11:08
Slovakya-Kuzey İrlanda maçı ne zaman? Slovakya-Kuzey İrlanda maçı ne zaman? 10:48