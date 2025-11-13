CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Balıkesir'de korkutan deprem: 5 dakikada 3 kez sallandı

Balıkesir 13 Kasım Perşembe gününe depremle başladı. Sabahın ilk saatlerinde meydana gelen sarsıntının ardından AFAD, depremin şdidetini 4,7 olarak duyurdu. Yerin 42,31 km derinliğinde ölçülen depremin saati ise 06.16 olarak belirlendi. 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 şiddetindeki depremin ardından Balıkesir, artçılarla sarsılmaya devam ediyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık açıklamaları...

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 06:35 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 06:56
Son dakika deprem haberi... Balıkesir'de 13 Kasım Perşembe günü, sabahın ilk saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olarak belirlenen depremin büyüklüğü, AFAD'ın resmi internet sitesinde 4.7 olarak duyuruldu. Hemen ardından 4.2 şiddetinde iki deprem daha kaydedilen bölgeden henüz olumsuz bir ihbar alınmadığı ve saha tarama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. İşte detaylar...

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'dan alınan bilgye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi art arda yaşanan depremlerle sarsılıyor. 13 Kasım PErşembe günü, sabahın ilk saatlerinde meydana gelen sarsıntılar, vatandaşları korkuttu. İlk deprem saat 06.16'da, 4.7 şiddetinde ölçüldü. Yerin 12.31 km derinliğinde kaydedilen ve çevre illerden de hissedilen bu sarsıntının ardından, saat 06.20'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD'ın resmi interenet sitesinde yapılan ölçümlere göre, diğer deprem ise saat 06.21'de yaşandı. Bu kez yerin 7.89 km derinliğinde kaydedilen sarsıntının ardından saha tarama çalışmaları başlatıldı.

HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Saat 06.16'da yaşanan depremin derinliğinin yüksek olması sebebiyle çevre illerden pek hissedilmediği kayıtlara geçerken yerin 7 km derinliğinde meydana gelen 4.2 şiddetindeki sarsıntıların İzmir, Yalova, Tekirdağ, Manisa ve Bursa'nın çeşitli ilçelerinde de vatandaşlar tarafından hissedildiği öğrenildi. Sarsıntının ardından bölgeden henüz olumsuz bir ihbar alınmadığı öğrenildi.

Balıkesir'de 5 dakikada 4'ün üzerinde 3 deprem!

