CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI: 13 Kasım Perşembe İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI: 13 Kasım Perşembe İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İstanbul’da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İSKİ’nin 13 Kasım 2025 verilerine göre, İstanbul’daki barajlarda doluluk oranı kritik seviyeleri gösteriyor. Peki, İstanbul barajları ne kadar dolu ve su durumu nasıl?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 09:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI: 13 Kasım Perşembe İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İstanbul'da baraj doluluk oranları, şehirde yaşayan milyonlarca kişi tarafından merakla takip ediliyor. İSKİ'nin 13 Kasım 2025 raporuna göre, İstanbul'daki barajlar belirli bir doluluk oranına ulaştı ve su durumu vatandaşlar için güncellendi. Baraj doluluk oranlarının artması, yağışların düzenli şekilde devam etmesine bağlı olarak şehir genelinde içme suyu güvenliğini güçlendiriyor. İstanbul'un en büyük barajları Ömerli, Terkos, Alibey, Sazlıdere ve Büyükçekmece, doluluk oranları açısından kritik öneme sahip oluyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde kaç? 13 Kasım güncel İSKİ baraj doluluk oranı verileri açıklandı mı?

İSKİ 13 Kasım barajlarda son durum için tıklayın...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI NE KADAR?

İSKİ'nin son açıkladığı verilere göre, 12 Kasım 2025 itibarıyla megakentteki barajların genel doluluk oranı yüzde 21,54 olarak ölçüldü. 13 Kasım Perşembe günü verileri eklenecektir.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI (12 KASIM 2025)

İşte İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan başlıca barajlardaki son durum:

Ömerli 17,3

Darlık 31,0

Elmalı 52,4

Terkos 24,1

Alibey 12,1

Büyükçekmece 23,7

Kazandere 11,8

Sazlıdere 15,2

Istrancalar 35,6

Papucdere 18,9

Genel Ortalama %21,54

ASKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

ASKİ tarafından açıklanan 11 Kasım tarihli verilere göre, kentteki barajların toplam doluluk oranı yüzde 14,00, kullanılabilir aktif su oranı ise yalnızca yüzde 2,49 olarak kaydedildi.

AHaber CANLI YAYIN

F.Bahçe'den savunmaya Alaba hamlesi!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
İmamoğlu rüşvet timini Boğaz'a gönderdi! Ünlü markaları haraca bağladı
Hollandalı yıldız G.Saray'a teklif edildi!
G.Saray'da Afrika Kupası krizi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye-Azerbaycan Kadın Milli Takımı finali canlı izle Türkiye-Azerbaycan Kadın Milli Takımı finali canlı izle 09:50
Fransa-Ukrayna maçı detayları! Fransa-Ukrayna maçı detayları! 09:39
Azerbaycan-İzlanda maçı ne zaman? Azerbaycan-İzlanda maçı ne zaman? 09:04
Rafa Silva futbolu bırakıyor mu? Rafa Silva futbolu bırakıyor mu? 08:36
Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılacak mı? 07:42
Bugünkü maçlar ve yayın bilgileri! Bugünkü maçlar ve yayın bilgileri! 07:16
Daha Eski
Szymanski'ye Bundesliga kancası! Szymanski'ye Bundesliga kancası! 01:34
Rafa Silva'dan şok eden karar! Rafa Silva'dan şok eden karar! 01:24
F.Bahçe'den hücuma sürpriz hamle! F.Bahçe'den hücuma sürpriz hamle! 01:14
Szymanski'ye Bundesliga kancası! Szymanski'ye Bundesliga kancası! 01:05
Süper Kupa tarihleri ve oynanacak şehirleri belli oldu! Süper Kupa tarihleri ve oynanacak şehirleri belli oldu! 00:32
Kroos'tan flaş Arda Güler sözleri! Kroos'tan flaş Arda Güler sözleri! 00:32