İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI: 13 Kasım Perşembe İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İstanbul'da baraj doluluk oranları, şehirde yaşayan milyonlarca kişi tarafından merakla takip ediliyor. İSKİ'nin 13 Kasım 2025 raporuna göre, İstanbul'daki barajlar belirli bir doluluk oranına ulaştı ve su durumu vatandaşlar için güncellendi. Baraj doluluk oranlarının artması, yağışların düzenli şekilde devam etmesine bağlı olarak şehir genelinde içme suyu güvenliğini güçlendiriyor. İstanbul'un en büyük barajları Ömerli, Terkos, Alibey, Sazlıdere ve Büyükçekmece, doluluk oranları açısından kritik öneme sahip oluyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde kaç? 13 Kasım güncel İSKİ baraj doluluk oranı verileri açıklandı mı?

İSKİ 13 Kasım barajlarda son durum için tıklayın...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI NE KADAR?

İSKİ'nin son açıkladığı verilere göre, 12 Kasım 2025 itibarıyla megakentteki barajların genel doluluk oranı yüzde 21,54 olarak ölçüldü. 13 Kasım Perşembe günü verileri eklenecektir.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI (12 KASIM 2025)

İşte İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan başlıca barajlardaki son durum:

Ömerli 17,3

Darlık 31,0

Elmalı 52,4

Terkos 24,1

Alibey 12,1

Büyükçekmece 23,7

Kazandere 11,8

Sazlıdere 15,2

Istrancalar 35,6

Papucdere 18,9

Genel Ortalama %21,54

ASKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

ASKİ tarafından açıklanan 11 Kasım tarihli verilere göre, kentteki barajların toplam doluluk oranı yüzde 14,00, kullanılabilir aktif su oranı ise yalnızca yüzde 2,49 olarak kaydedildi.