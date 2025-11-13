CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler GELİNİM MUTFAKTA 13 KASIM 2025 PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 13 KASIM 2025 PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Kanal D’nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, 13 Kasım 2025 Perşembe günü yeni bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi. Bugünkü bölümde gelinler, şeflerin ve kayınvalidelerin beğenisini kazanmak için birbirinden lezzetli yemeklerini hazırladı. Peki, 13 Kasım Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 11:17
GELİNİM MUTFAKTA 13 KASIM 2025 PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta, 13 Kasım 2025 Perşembe günü ekranlara geldi ve gelinler, şefler ile kayınvalidelerin karşısında hünerlerini sergiledi. Bugünkü bölümde yarışmacılar, en lezzetli yemekleri hazırlamak için büyük bir çaba gösterdi. Kayınvalideler, gelinlerin yemeklerini tatıp puanlarını verirken, şefler de değerlendirmelerini yaptı. Bu puanlar, günün birincisini ve yarışmadaki genel sıralamayı belirledi. Bugün izleyiciler, en yüksek puanı alan gelinin kim olduğunu öğrenmek için ekran başındaydı. Peki, 13 Kasım Perşembe günü Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu? Kanal D Gelinim Mutfakta puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Kanal D ekranlarının fenomen yarışması Gelinim Mutfakta, 13 Kasım 2025 bölümünde yine nefes kesen bir rekabete sahne oldu. Günün sonunda açıklanan puan durumu, izleyiciler tarafından büyük merakla takip edildi.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 12 KASIM 2025

Gelinim Mutfakta'nın 12 Kasım 2025'te yayınlanan 1713. Bölümünde Mihriban Kösem, Tuğba Duman, Emsal Torbalı ve Hanife Sayak "Sebzeli Yelpaze Pilavı" için yarıştı.

Tuğba:18

Emsal:20

Hanife:12

Mihriban:7

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 11 KASIM 2025

Gelinim Mutfakta'nın 11 Kasım 2025'te yayınlanan 1712. Bölümünde Mihriban Kösem, Tuğba Duman, Emsal Torbalı ve Hanife Sayak "Ballı Susamlı Tavuk" için yarıştı.

Tuğba: 14 puan

Emsal : 13 puan

Hanife: 9 puan

Mihriban: 7 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 10 KASIM 2025

Tuğba: 18 puan

Mihriban: 18 puan

Hanife: 13 puan

Emsal : 8 puan

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

