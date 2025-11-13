Bursa BUSKİ su kesintisi! 13 Kasım Bursa su kesintisi ne zaman bitecek? Sular ne zaman gelecek?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bursa'nın bazı bölgelerinde 13 Kasım 2025 tarihinde planlı su kesintisi yaşanacak. BUSKİ, altyapı bakım ve onarım çalışmalarının düzenli şekilde yapılabilmesi için suyu geçici olarak durduracak. Kesinti, sabah saatlerinde başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek. Yetkililer, kesintinin yaklaşık 8 saat süreceğini ve çalışmanın tamamlanmasının ardından suların normale döneceğini açıkladı. Suyun yeniden verilmesi sırasında basınçta geçici dalgalanmalar olabileceği uyarısı yapıldı. Vatandaşlar, Bursa'da suların ne zaman geleceğini merak ediyor. 13 Kasım Bursa BUSKİ su kesintisi sorgulama ekranı araştırılıyor.

Bursa BUSKİ su kesintisi sorgulamak için tıklayın!

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İNEGÖL

ERTUĞRULGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 06/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi İlim, Anıl, Zorlu, Derican, Işın Sokakları ile Bülbül caddesi ve civarında 06.11.2025 - 16.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

MUSTAFAKEMALPAŞA

HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 24/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 11/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda mevcut icmesuyu hatlarinda meydana gelebilecek arizalarin yasanmasi durumunda; Mustafakemalpasa Ilcesi, Hamzabey, Atariye, Viraca, Sevketiye, Serefiye ve Yüzbasi Sabribey Mahalleleri civari muhtelif cadde ve sokaklarda 11.11.2025 - 24.11.2025 tarihleri arasinda 09.00-18.00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

NİLÜFER

ATAEVLER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 12/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 12/11/2025 19:00

Kesim Tarihi: 12/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi C4 B-46 Alt Bölgesinde Bulunan Ataevler Mahallesi Dicle Sokak, Ata Cadde, Nilüfer Hatun Cadde, Işıktepe Cadde, Fuzuli Cadde arasında kalan bölge ve civarında, 12.11.2025 tarihinde 09:00-19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

BURSA SU KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

Bursa halkı, anlık su durumu ve güncel bilgilere ulaşmak için BUSKİ'nin resmi web sitesi, sosyal medya hesapları ve çağrı merkezini takip edebilir. Planlı kesintiler, uzun vadede su altyapısının güvenli ve sağlıklı çalışmasını sağlamak amacıyla düzenli olarak gerçekleştiriliyor.