Haberler Haberler Bim'de 14 Kasım Cuma fırsatları | Aktüel ürünler kataloğu yayında

Bim'de 14 Kasım Cuma fırsatları | Aktüel ürünler kataloğu yayında

Ev dekorasyonundan kişisel yaşama, gıdadan temizliğe, buzdolabından elektrikli süpürgeye, oyuncaktan organizerlere kadar hayatınızı kolaylaştırak ve evinizi güzelleştirecek yüzlerce ürün, Cuma günü Bim'de satışa çıkıyor. Düşük bütçelere uygun fiyatlarla bebek, çocuk, genç, yetişkin ve yaşlılara özel geniş ürün yelpazesiyle her kesime hitap eden Bim'de 14 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğunu haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 08:42
Bim'de 14 Kasım Cuma fırsatları | Aktüel ürünler kataloğu yayında

Keysmart Mini Buzdolabı 85 L: 4.990 TL
Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Atria: 4.750 TL
Kumtel Sürgülü Aspiratör: 1.690 TL
Heifer Blender: 1.790 TL
Kumtel Halı Koltuk Temizleme MAkinesi: 3.990 TL
Kumtel Mini Fırın: 2.150 TL
Kumtel Saç Kurutma Makinesi: 749 TL
FlexiGlide Buharlı Ütü: 990 TL
Homend Stand Mikser: 4.490 TL

Bim'de 14 Kasım Cuma fırsatları | Aktüel ürünler kataloğu yayında

Barbie Prenses Bebekler: 249 TL
Minecraft Figür Seti: 279 TL
Çarpma Öğreten Oyuncak: 259 TL
İp Geçirme Oyunu: 119 TL
Pelüş Hipopotam: 459 TL
Lola'nın İki Katlı Evi: 579 TL
Yedek Elbiseli Konuşan Bebek: 299 TL
Farklı Kombin Oyun Setleri: 399 TL

Bim'de 14 Kasım Cuma fırsatları | Aktüel ürünler kataloğu yayında

58 İnç 4K UHD QLED Google TV: 18.900 TL
43 İnç Full HD Google TV: 9.450 TL
Ares Rattan Koltuk: 599 TL
Lotus Koltuk: 599 TL
Queen Rattan Koltuk: 209 TL
Nibras Koltuk: 199 TL
Regnum Koltuk: 490 TL

Bim'de 14 Kasım Cuma fırsatları | Aktüel ürünler kataloğu yayında

Trend Yumak 3'lü: 109 TL
Trend Cake Yumak: 95 TL
Polar Gömlek: 329 TL
Yarım Fermuarlı Polar Sweat Kadın-Erkek: 279 TL
Yarım Fermuarlı Polar Sweat Çocuk: 199 TL
Dagi Triko 2'li Takım: 599 TL
Dagi Pijama Takımı: 699 TL

Bim'de 14 Kasım Cuma fırsatları | Aktüel ürünler kataloğu yayında

Yuvarlak Bambu Kirli Sepeti: 399 TL
Temizlik Seti 16 L: 199 TL
Tek Fiyat Fırça Çeşitleri: 79 TL
Mandal Çeşitleri: 35 TL
Tuvalet Fırçası Çeşitleri: 39 TL
Tabure Çeşitleri: 89 TL
Kalorifer Peteği Fırçası: 39 TL

Bim'de 14 Kasım Cuma fırsatları | Aktüel ürünler kataloğu yayında

Çelik Derin Tencere ~20 cm: 549 TL
Çelik Derin Tencere ~18 cm: 449 TL
Çelik Karnıyarık Tencere ~24 cm: 599 TL
Porselen Kahvaltı Takımı: 499 TL
Paşabahçe Gala Bardak Takımı: 299 TL
Espresso Bardak Takımı: 179 TL
ROOC Çok Amaçlı Bıçak Seti: 219 TL

F.Bahçe'den savunmaya Alaba hamlesi!
