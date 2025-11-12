CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Müge Anlı canlı izle! 12 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV izleme linki

Müge Anlı canlı izle! 12 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV izleme linki

ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 12 Kasım Çarşamba günü yine gündeme damga vuruyor. Gerçek hikâyelerin ve esrarengiz olayların çözüm adresi olan programı canlı izlemek isteyenler için bağlantı burada!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 07:20 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 07:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Müge Anlı canlı izle! 12 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV izleme linki

"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 12 Kasım 2025 tarihinde ATV ekranlarında saat 10.00'da yeniden izleyiciyle buluşuyor. Programda, yıllar önce kapanmayan dosyaların yeni ipuçlarıyla tekrar açılması, uzmanların olay analizleri ve canlı bağlantılarla olay yerlerinden aktarılacak sıcak gelişmeler yer alıyor. Sunucu Müge Anlı'nın yönetiminde, mağdur ailelerin yüzünün gülmesi için yapılan çalışmalar, kayıp kişilerin aranması ve faili meçhullerin aydınlatılması üzerine yoğun bir gündem sunuluyor. Gündem yaratacak yeni dosyalar ve stüdyoda yaşanan dokunaklı anlar, takipçilerin dikkatini çekmeye şimdiden hazır. Peki, Müge Anlı ile Tatlı nasıl izlenir? ATV canlı izleme linki var mı, nasıl izlenir? Detaylar haberimizde…

Müge Anlı ile Tatlı Sert tüm bölümleri izlemek için tıklayın!

Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV son bölüm izlemek için tıklayın!

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

👉 43 yaşındaki Huriye Helvacı, 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı ile 2 Kasım'da Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden kayboldu. Günlerdir köydeki kameraları izleyen ekipler, anne ve oğluna dair herhangi bir ize rastlamadı. Baba Bayram Helvacı eşiyle bir tartışma yaşamadıklarını söyleyerek, "Kimliği hep yanındaydı. Telefonu yanında, evden çocuk için bisküvi alıyor ve gidiyor. 9 gün oldu" dedi. Eski kayınbiraderinin eşi Huriye Helvacı'yla görüştüğü ortaya çıkan Mustafa Uzun bu sır dolu kayıpta dikkat çekti. Huriye Helvacı'yla kaybolmadan önce telefonda konuştuğu ortaya çıkan Mustafa Uzun, canlı yayına katılarak sorulara cevap verdi.

👉 Yayına bağlanan bir izleyici şüphelerin odağındaki Mustafa Uzun'a dair önemli şeyler anlattı. Huriye Helvacı'yı köyde gördüğünü söyleyen izleyici, "Burada kimi bekliyorsun diye sordum, Huriye'nin oğlu Mustafa'nın adını verdi" dedi. Huriye Helvacı'nın kendisiyle konuşmadığını söyleyen izleyici, anne ve oğulun gördükleri yerde durduğunu söyledi.

Müge Anlı Canlı İzle

👉 Günler sonra acı haber geldi! Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedeni bulundu. 200'ün üzerinde ekiplerin aralıksız şekilde aradığı 5 yaşındaki Osman'ın ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Aile acı haberi canlı yayında aldı.

👉 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında başlatılan "Her Aile 1 Fidan – Sevdamız Yeşil Vatan" kampanyası için Müge Anlı, Rahmi Özkan ve Şevki Sözen'e dikmeleri için birer meyve ağacı fidanı hediye etti. Bugün, Turkuvaz Medya Binası'nın bahçesinde Müge Anlı, ekibiyle birlikte İstanbul Ağaçlandırma Şefliği'nin yönlendirmesiyle geleceğe nefes olmak için ağaç fidanı dikti.

ATV CANLI YAYIN İZLE

Televizyon izleyicileri kadar dijital platform kullanıcılarını da düşünen ATV, 2025 yılında canlı yayınlarını yalnızca televizyon ekranlarından değil, aynı zamanda resmi web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden de izleyiciyle buluşturuyor.

Müge Anlı Canlı İzle

ATV CANLI NASIL İZLENİR?

ATV'nin başarısında, yıllardır devam eden kaliteli yayın politikası, izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlar ve her daim güncel kalmayı başaran içerikler etkili oluyor. Gündüz kuşağında izleyicilere keyifli saatler sunan programlar, akşam kuşağında ise aksiyon, dram ve romantizmi bir araya getiren diziler ekranlara taşınıyor.

Müge Anlı Canlı İzle

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

ATV CANLI YAYIN

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı!
G.Saray'dan Pavlovic çıkarması!
DİĞER
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
CHP'li Ekrem İmamoğlu’na 2 bin 352 yıl hapis! 160 milyar liralık tarihin en büyük yolsuzluk iddianamesi hazır
F.Bahçe'de Edson Alvarez pazarlığı!
G.Saray'dan Barış Alper kararı! Transferi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! 01:35
Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! 01:34
Tofaş İspanya deplasmanında mağlup! Tofaş İspanya deplasmanında mağlup! 01:21
Tofaş İspanya deplasmanında mağlup! Tofaş İspanya deplasmanında mağlup! 01:21
Jasikevicius: Son 15 dakika felakettik Jasikevicius: Son 15 dakika felakettik 01:02
Jasikevicius: Son 15 dakika felakettik Jasikevicius: Son 15 dakika felakettik 01:02
Daha Eski
F.Bahçe Beko Almanya'da Maccabi'yi devirdi! F.Bahçe Beko Almanya'da Maccabi'yi devirdi! 00:38
Lewandowski’den ayrılık açıklaması! Lewandowski’den ayrılık açıklaması! 00:38
Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! 00:38
A. Efes Bologna’da kayıp! A. Efes Bologna’da kayıp! 00:38
C. Ronaldo’dan emeklilik açıklaması! C. Ronaldo’dan emeklilik açıklaması! 00:38
Brezilyalı futbolcu Oscar hastaneye kaldırıldı! Brezilyalı futbolcu Oscar hastaneye kaldırıldı! 00:38