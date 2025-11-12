Müge Anlı canlı izle! 12 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV izleme linki

"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 12 Kasım 2025 tarihinde ATV ekranlarında saat 10.00'da yeniden izleyiciyle buluşuyor. Programda, yıllar önce kapanmayan dosyaların yeni ipuçlarıyla tekrar açılması, uzmanların olay analizleri ve canlı bağlantılarla olay yerlerinden aktarılacak sıcak gelişmeler yer alıyor. Sunucu Müge Anlı'nın yönetiminde, mağdur ailelerin yüzünün gülmesi için yapılan çalışmalar, kayıp kişilerin aranması ve faili meçhullerin aydınlatılması üzerine yoğun bir gündem sunuluyor. Gündem yaratacak yeni dosyalar ve stüdyoda yaşanan dokunaklı anlar, takipçilerin dikkatini çekmeye şimdiden hazır. Peki, Müge Anlı ile Tatlı nasıl izlenir? ATV canlı izleme linki var mı, nasıl izlenir? Detaylar haberimizde…

Müge Anlı ile Tatlı Sert tüm bölümleri izlemek için tıklayın!

Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV son bölüm izlemek için tıklayın!

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

👉 43 yaşındaki Huriye Helvacı, 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı ile 2 Kasım'da Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden kayboldu. Günlerdir köydeki kameraları izleyen ekipler, anne ve oğluna dair herhangi bir ize rastlamadı. Baba Bayram Helvacı eşiyle bir tartışma yaşamadıklarını söyleyerek, "Kimliği hep yanındaydı. Telefonu yanında, evden çocuk için bisküvi alıyor ve gidiyor. 9 gün oldu" dedi. Eski kayınbiraderinin eşi Huriye Helvacı'yla görüştüğü ortaya çıkan Mustafa Uzun bu sır dolu kayıpta dikkat çekti. Huriye Helvacı'yla kaybolmadan önce telefonda konuştuğu ortaya çıkan Mustafa Uzun, canlı yayına katılarak sorulara cevap verdi.

👉 Yayına bağlanan bir izleyici şüphelerin odağındaki Mustafa Uzun'a dair önemli şeyler anlattı. Huriye Helvacı'yı köyde gördüğünü söyleyen izleyici, "Burada kimi bekliyorsun diye sordum, Huriye'nin oğlu Mustafa'nın adını verdi" dedi. Huriye Helvacı'nın kendisiyle konuşmadığını söyleyen izleyici, anne ve oğulun gördükleri yerde durduğunu söyledi.

👉 Günler sonra acı haber geldi! Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedeni bulundu. 200'ün üzerinde ekiplerin aralıksız şekilde aradığı 5 yaşındaki Osman'ın ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Aile acı haberi canlı yayında aldı.

👉 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında başlatılan "Her Aile 1 Fidan – Sevdamız Yeşil Vatan" kampanyası için Müge Anlı, Rahmi Özkan ve Şevki Sözen'e dikmeleri için birer meyve ağacı fidanı hediye etti. Bugün, Turkuvaz Medya Binası'nın bahçesinde Müge Anlı, ekibiyle birlikte İstanbul Ağaçlandırma Şefliği'nin yönlendirmesiyle geleceğe nefes olmak için ağaç fidanı dikti.

ATV CANLI YAYIN İZLE

Televizyon izleyicileri kadar dijital platform kullanıcılarını da düşünen ATV, 2025 yılında canlı yayınlarını yalnızca televizyon ekranlarından değil, aynı zamanda resmi web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden de izleyiciyle buluşturuyor.

ATV CANLI NASIL İZLENİR?

ATV'nin başarısında, yıllardır devam eden kaliteli yayın politikası, izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlar ve her daim güncel kalmayı başaran içerikler etkili oluyor. Gündüz kuşağında izleyicilere keyifli saatler sunan programlar, akşam kuşağında ise aksiyon, dram ve romantizmi bir araya getiren diziler ekranlara taşınıyor.

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6