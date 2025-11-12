CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler MasterChef eleme adayları kimler oldu? 11 Kasım potaya kim gitti?

MasterChef eleme adayları kimler oldu? 11 Kasım potaya kim gitti?

MasterChef Türkiye 2025’te heyecan giderek artıyor! 11 Kasım Salı akşamı yayınlanan son bölümde yarışmacılar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda ter döktü. Şefler, bu etapta kırmızı ve mavi takımlardan tam 7 farklı köfte çeşidi hazırlamalarını istedi. Düello formatında gerçekleşen yarışmada süre 45 dakika ile sınırlıydı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 07:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MasterChef eleme adayları kimler oldu? 11 Kasım potaya kim gitti?

MasterChef Türkiye, dün akşam (11 Kasım 2025) izleyicileri ekran başına kilitledi. Haftanın ikinci takım oyununda hem yaratıcılık hem hız ön plandaydı. Şeflerin zorlu değerlendirmeleri sonucunda kazanan ve kaybeden takım belli oldu. Kaybeden takım bireysel dokunulmazlık için mutfağa girdi. Bu turda yarışmacılar, şeflerin verdiği özel bir malzeme ile en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. Günün sonunda şeflerin beğenisini kazanan isim bireysel dokunulmazlığı alırken, oylama sonrası 3. ve 4. eleme adayları da belli oldu. Böylece haftanın eleme potasında yer alan yarışmacılar netleşti. 11 Kasım MasterChef son bölümünde açıklanan bu sonuçla birlikte izleyiciler "Bu hafta kim elenecek, MasterChef eleme gecesi ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, MasterChef 11 Kasım 2025 eleme adayı kim oldu? Dün akşam potaya kim gitti, 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte detaylar!

MASTERCHEF'TE DÜN NE OLDU?

Her iki takım da menülerini en iyi şekilde hazırlamak için yoğun çaba gösterdi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlık oyununu kaybeden takım kırmızı takım oldu. Bunun üzerine kırmızı takım yarışmacıları arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Bu oyunda performansıyla dikkat çeken Çağatay, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu. Dokunulmazlığı kazanan Çağatay, eleme potasına göndereceği ismi belirlerken tercihini Eylül'den yana kullandı. Böylece haftanın üçüncü eleme adayı belli oldu.

MASTERCHEF ELEEM ADAYLARI KİMLER OLDU?

Ardından takım içinde yapılan eleme oylaması sonucunda, oylamada en çok adı çıkan yarışmacı Hakan potaya gitti. Önceki bölümde ise eleme potasına giren iki isim Ayla ve Onur olmuştu. Böylece bu haftanın MasterChef eleme adayları Ayla, Onur, Eylül ve Hakan olarak açıklandı. Haftanın sonunda yapılacak büyük eleme oyununda, bu dört yarışmacıdan biri MasterChef hayallerine veda edecek.

AHaber CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de gündem Anguissa! İşte teklif edilecek rakam
G.Saray'dan Pavlovic çıkarması!
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
CHP'li Ekrem İmamoğlu’na 2 bin 352 yıl hapis! 160 milyar liralık tarihin en büyük yolsuzluk iddianamesi hazır
F.Bahçe'de Edson Alvarez pazarlığı!
G.Saray'dan Barış Alper kararı! Transferi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! 01:35
Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! 01:34
Tofaş İspanya deplasmanında mağlup! Tofaş İspanya deplasmanında mağlup! 01:21
Tofaş İspanya deplasmanında mağlup! Tofaş İspanya deplasmanında mağlup! 01:21
Jasikevicius: Son 15 dakika felakettik Jasikevicius: Son 15 dakika felakettik 01:02
Jasikevicius: Son 15 dakika felakettik Jasikevicius: Son 15 dakika felakettik 01:02
Daha Eski
F.Bahçe Beko Almanya'da Maccabi'yi devirdi! F.Bahçe Beko Almanya'da Maccabi'yi devirdi! 00:38
Lewandowski’den ayrılık açıklaması! Lewandowski’den ayrılık açıklaması! 00:38
Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! 00:38
A. Efes Bologna’da kayıp! A. Efes Bologna’da kayıp! 00:38
C. Ronaldo’dan emeklilik açıklaması! C. Ronaldo’dan emeklilik açıklaması! 00:38
Brezilyalı futbolcu Oscar hastaneye kaldırıldı! Brezilyalı futbolcu Oscar hastaneye kaldırıldı! 00:38