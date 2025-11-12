CANLI SKOR ANA SAYFA
Bursa BUSKİ su kesintisi! 12 Kasım Bursa su kesintisi ne zaman bitecek? Sular ne zaman gelecek?

Bursa’da 12 Kasım tarihli su kesintisi sebebiyle birçok vatandaş “Su ne zaman gelecek? Su kesintisi ne zaman bitecek?” sorularını yöneltiyor. Şehrin su hizmetlerinden sorumlu BUSKİ, baraj doluluk oranlarının düşmesi, altyapı değişimi ve şebeke bakım-onarım çalışmaları gerekçesiyle planlı kesintiler uyguladığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 07:49
Bursa'da yaşayan binlerce vatandaş bugün de su kesintisi nedeniyle günlük yaşamında zorluk yaşıyor. Özellikle BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yapılan planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, bazı ilçe ve mahallelerde su akışı geçici olarak durduruldu. "Bursa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?" sorusu sabah saatlerinden bu yana en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. BUSKİ tarafından yapılan açıklamalara göre, kesintiler altyapı yenileme, arıza giderme ve su hattı bağlantı çalışmaları sebebiyle gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, "Bursa'da sular saat kaçta gelecek?" sorusuna net yanıt bulmak için BUSKİ'nin resmî duyuru sayfasını ziyaret edebilir. BUSKİ, "Planlı Su Kesintileri" ve "Günlük Kesinti Sorgulama" bölümlerinde her mahalleye ait tarih, saat ve etkilenecek bölgeleri detaylı şekilde paylaşıyor.

Bursa su kesintisi sorgulamak için tıkla!

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İNEGÖL

ERTUĞRULGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 06/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi İlim, Anıl, Zorlu, Derican, Işın Sokakları ile Bülbül caddesi ve civarında 06.11.2025 - 16.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

MUSTAFAKEMALPAŞA

HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 24/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 11/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda mevcut icmesuyu hatlarinda meydana gelebilecek arizalarin yasanmasi durumunda; Mustafakemalpasa Ilcesi, Hamzabey, Atariye, Viraca, Sevketiye, Serefiye ve Yüzbasi Sabribey Mahalleleri civari muhtelif cadde ve sokaklarda 11.11.2025 - 24.11.2025 tarihleri arasinda 09.00-18.00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

NİLÜFER

ATAEVLER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 12/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 12/11/2025 19:00

Kesim Tarihi: 12/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi C4 B-46 Alt Bölgesinde Bulunan Ataevler Mahallesi Dicle Sokak, Ata Cadde, Nilüfer Hatun Cadde, Işıktepe Cadde, Fuzuli Cadde arasında kalan bölge ve civarında, 12.11.2025 tarihinde 09:00-19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

BURSA SU KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

12 Kasım Bursa su kesintisi bugün içerisinde tamamen giderilecek, suların akşam saatlerine doğru yeniden verilmesi planlanıyor. Ancak en doğru ve güncel bilgiye ulaşmak için BUSKİ'nin resmi internet sitesi (buski.gov.tr) veya sosyal medya hesaplarının takip edilmesi gerekiyor.

Anasayfa
