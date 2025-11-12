BEDAŞ duyurdu: 12 Kasım 2025 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

12 Kasım 2025 Çarşamba günü İstanbul genelinde bazı bölgelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Bu kesintiler, şebeke yenileme, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek. İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisinden etkilenecek başlıca ilçeler arasında Bakırköy, Küçükçekmece, Arnavutköy, Pendik, Üsküdar, Maltepe ve çevre mahalleler yer alıyor. Vatandaşlar, kesinti saatlerini ve etkilenecek bölgeleri bedas.com.tr adresindeki "Kesinti Sorgula" sekmesinden öğrenebiliyor. BEDAŞ yetkilileri, çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik akışının güvenli şekilde yeniden sağlanacağını ve vatandaşların önlem almasının önemli olduğunu belirtti.

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbullular, "BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı" üzerinden ilçe, mahalle ve saat detaylarına ulaşabilir. Ayrıca, kesinti süresince vatandaşların elektronik cihazlarını koruma altına almaları ve elektrik geldiğinde dikkatli olmaları öneriliyor.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

İstanbul Arnavutköy

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 08.00 - 16.00

Kesinti Nedeni: Yatırım - Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Yassıören Mahallesi, Hadımköy Sokak

Merkez - Yassıören Mahallesi, Balkırı Sokak

Yassıören Mahallesi genelinde çeşitli sokaklar

İstanbul Bakırköy

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 08.00 - 15.00

Kesinti Nedeni: Abone / Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Sakızağacı Mahallesi, Kennedy Sokak

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Abone / Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Cevizlik Mahallesi, Allale, Beyaz Zambak, Huban, Kartopu, Mor Sümbül, Muhasebeci, Niyazi Bey, Reyhan, İmren, İstanbul Sokakları

Kartaltepe Mahallesi, Yeni Cadde Sokak

Sakızağacı Mahallesi, Asmalı Sakız, Berrin Çini, Küçük Yalı, Muharrir Ahmet Rasim, Rüya, İskele, İstanbul, Şinasi Gürünlü Sokakları

Yenimahalle Mahallesi, 10 Temmuz, Huban, Muhtar Tahsin, Reyhan Sokakları

Yeşilköy Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Sokak

Zeytinlik Mahallesi, Fahri Korutürk Sokak

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Abone / Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Osmaniye Mahallesi, Adalet, Aralıkbaşı, Bildik, Cami, Cemiyet, Evlek, Fıldamı, Pulluk, Çörekotu, Ümraniye Sokakları

Yenimahalle Mahallesi, 10 Temmuz Sokak

İstanbul Başakşehir

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 10.00 - 18.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Başakşehir Mahallesi, Kutlu, Mimar Kemalettin, Şehzade Sokakları

Merkez - Başakşehir Mahallesi, Anafartalar, Atilla Altıkat Sokakları

Merkez - Başakşehir Mahallesi, Duru, Mimar Kemalettin, Necati Coşan, Sarıçam Sokakları

İstanbul Bayrampaşa

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 09.00 - 14.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Kartaltepe Mahallesi, 30., 67., 68., 69., Acar, Bilgehan, Cem, Elektrik, Fide, Geyik, Gözde, Kaya, Mehmet Akif Ersoy, Meral, Salih oğlu, Çukurova, Ürgüplü, İlim Sokakları

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 09.00 - 14.00

Kesinti Nedeni: Abone / Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Cevatpaşa Mahallesi, 100. Yıl, Adem Yavuz, Derya, Gökhan, Güvercin, Kemaliye, Komiser Reşat Dayı, Millet, Utku, Yurt, Çalışkan Sokakları

Yıldırım Mahallesi, Kızılırmak, Uludağ Sokakları

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 10.00 - 14.30

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Kartaltepe Mahallesi, 63., 64., 65., 66., 67., Avasköy Yolu, Belen, Bilgehan, Yunus Sokakları

Yıldırım Mahallesi, Bir, Eski Edirne Asfaltı, Kemal Paşa, Nazar, Şair Akif, Şehit Kamil Balkan Sokakları

İstanbul Çatalca

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Kaleiçi Mahallesi, Gökçeali, Nadir Ağacı, Yeltepe Çıkmazı Sokakları

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Kaleiçi Mahallesi, Tolunay Sokak

İnceğiz Mahallesi, Acısu Çıkmazı, Alacalı, Arif Nihat Asya, Aynur, Açıkalın Çıkmazı, Birgül, Can, Gazibaba, Gelincik, Gülağacı, Hamamönü, Hanice, Mehmetefendi, Mehpâre Çıkmazı, Melek Çıkmazı, Melike, Memduh, Numan Çıkmazı, Sultan Çeşme, Sümer, Yüksel, Zarif, Özyuva Sokakları

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 09.00 - 16.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Gökçeali Mahallesi, Asma, Eren, Gezgin Çıkmazı, Gezici Çıkmazı, Gökduman, Göçmen Çıkmazı, Mehmet Akif Ersoy Sokakları

İstanbul Silivri

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Akören Mahallesi, Aliman, Bağlarbaşı, Emir Külal, Hanice, Herkül, Karaman, Kıvırcık, Korucu, Sağlık, Sultan Çeşme Sokakları

İstanbul Sarıyer

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 09.00 - 18.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

Reşitpaşa Mahallesi genelinde

Darüşşafaka Mahallesi genelinde

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 09.00 - 16.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Reşitpaşa Mahallesi, Cengiz Topel, Girneli, Has Bahçe, Hava Pilot Cengiz Topel Çıkmazı, Kocatepe, Kumoğlu, Muhtarlar, Posta Yolu, Reşitpaşa Cami, İsmail Özgen Sokakları

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 09.00 - 18.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Reşitpaşa Mahallesi, Katar Sokak

👉 BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI 👈