Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde yılın en iyi spor siteleri fotomac.com.tr ve aspor.com.tr seçildi!

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde 'Yılın En İyi Spor Sitesi' ödülünü aspor.com.tr, fotomac.com.tr ve sabah.com.tr'nin spor birimi kazandı.

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 12:24 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 13:32
Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde yılın en'leri sahiplerini buldu.

Türkiye'nin en çok okunan spor siteleri aspor.com.tr, fotomac.com.tr ve sabah.com.tr'nin spor birimi, 'Yılın en iyi spor sitesi' ödülünün sahibi oldu.

aspor.com.tr, fotomac.com.tr ve sabah.com.tr sitelerinin spor haberciliğine yeni bir boyut kazandıran, ilkeli yayıncılık anlayışlarıyla Türkiye'nin referans siteleri olması ve spor camiasına sağladıkları katkılardan dolayı verilen ödülü, Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Mustafa Yüce aldı.

