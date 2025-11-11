CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Taşacak Bu Deniz Eleni Miryano kimdir? Taşacak Bu Deniz Eleni (Ava Yaman) kaç yaşında, nereli?

Taşacak Bu Deniz Eleni Miryano kimdir? Taşacak Bu Deniz Eleni (Ava Yaman) kaç yaşında, nereli?

Taşacak Bu Deniz'de Eleni Miryano karakterini canlandıran Ava Yaman izleyiciler tarafından büyük ilgi görerek merak konusu oldu. Taşacak Bu Deniz'in izleyicileri, ''Eleni Miryano kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir ve Eleni Miryano karakterini kim oynuyor?'' sorularını araştırıyor. Peki Eleni Miryano karakterini canlandıran Ava Yaman kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 14:34 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 08:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Taşacak Bu Deniz Eleni Miryano kimdir? Taşacak Bu Deniz Eleni (Ava Yaman) kaç yaşında, nereli?

TRT'nin ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de Eleni Miryano karakteri, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Dizinin yeni karakteri Eleni'nin kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılmaya başlandı. İzleyicilerin merak ettiği bir diğer konu ise karakteri canlandıran oyuncu Ava Yaman hakkında detaylar. Peki, Eleni Miryano karakterini canlandıran Ava Yaman kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? İşte merak edilen bilgiler haberimizin devamında…

ELENİ MİRYANO KARAKTERİ KİMDİR?

TRT1 ekranlarında büyük ilgi gören Taşacak Bu Deniz dizisinin Eleni Miryano'su iki düşman aile arasında köprü kuran güçlü bir genç kadın olarak izleyiciyi büyüledi. Yunan kökenli Eleni Miryano'yu canlandıran Ava Yaman, Karadeniz şivesiyle ve doğal oyunculuğuyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

AVA YAMAN KİMDİR?

Oyuncu Ava Yaman, 2006 yılında İstanbul'da doğdu.

AVA YAMAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Aslen İstanbullu olan Ava Yaman, çocukluk yıllarından itibaren sanatla iç içe bir hayat sürdü. Eğitimine devam ederken bir yandan da oyunculuk üzerine kendini geliştirmeye başlayan genç yetenek, Layla Şirin Menajerlik bünyesinde kariyerini sürdürüyor.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den Sörloth hamlesi!
REKLAM-İdefix
DİĞER
Nursel ile Mutfak Bahane Pazartesi atv'de başlıyor
Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralanıyor! Evdeki kayıtları TÜBİTAK analiz edecek
G.Saray'ın yıldızına 3 talip birden!
Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bunlar uyutmuş bizi! Bunlar uyutmuş bizi! 07:39
11 Kasım Salı hangi maçlar var? 11 Kasım Salı hangi maçlar var? 07:25
"Bahis işlemi kendi maçına ait değildir" "Bahis işlemi kendi maçına ait değildir" 01:39
"Bahis işlemi kendi maçına ait değildir" "Bahis işlemi kendi maçına ait değildir" 01:35
Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı 01:08
Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı 01:08
Daha Eski
G.Saray'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama! G.Saray'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama! 00:04
Baltacı’dan bahis soruşturmasına dair açıklama! Baltacı’dan bahis soruşturmasına dair açıklama! 00:04
Eren Elmalı milli takım kadrosundan çıkarıldı! Eren Elmalı milli takım kadrosundan çıkarıldı! 00:04
PFDK'ya sevk edilen futbolcular ne ceza alacak? PFDK'ya sevk edilen futbolcular ne ceza alacak? 00:04
TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı! TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı! 00:04
Eren Elmalı bahis iddialarına yanıt verdi! Eren Elmalı bahis iddialarına yanıt verdi! 00:04