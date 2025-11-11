CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Loto 11 Kasım 2025 sonuçları belli oldu! Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişte bu haftanın kazandıran numaraları açıklandı. Şans oyunu severler, “Süper Loto sonuçları açıklandı mı?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 12:04 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 21:46
Süper Loto 11 Kasım sonuçları | Süper Loto sonuç sorgulama ekranı!

Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği 11 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı. Çekiliş, Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda canlı olarak gerçekleştirildi. Kazandıran numaralar ve büyük ikramiye bilgileri Süper Loto sonuç sorgulama ekranı üzerinden erişime açıldı. Bilet alan vatandaşlar, "Süper Loto 11 Kasım sonuç sorgulama" bağlantısını kullanarak kazanç durumlarını kontrol edebilir. Mobil uygulama ya da resmi site üzerinden yapılan sorgulamalarda kazanan numaralar anında görüntülenebiliyor. Peki, 11 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl ve nereden sorgulanır?

11 KASIM 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI

11 Kasım 2025 Süper Loto kazandıran numaraları:

7-12-14-15-17-40

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin. Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

