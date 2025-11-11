Son depremler! 11 Kasım Muğla’da deprem ne zaman, nerede oldu?

Az önce deprem mi oldu? Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle vatandaşlar sık sık "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arıyor. 11 Kasım 2025 tarihinde sabah saatlerinde özellikle Ege Bölgesi merkezli sarsıntılar kaydedildi. AFAD verilerine göre, saat 04.58'de Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi de aynı sarsıntıyı Ege Denizi merkezli olarak duyurdu. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, herhangi bir can veya mal kaybı bildirimi yapılmadı. Depremin ardından bölgede küçük çaplı artçı sarsıntılar hissedildi. Uzmanlar, vatandaşların resmî kurum açıklamalarını takip etmeleri gerektiğini vurguladı. Peki, 11 Kasım deprem mi oldu? Muğla'da deprem ne zaman, nerede ve kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli'den son depremler listesi…

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

11 Kasım 2025 sabahı saat 04.58 sularında Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, çevre illerden de hissedildi. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından paylaşılan verilere göre, depremin derinliği yaklaşık 7 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Ege Denizi, Bodrum açıkları olarak açıkladı.

Deprem, özellikle Muğla merkez, Milas, Marmaris ve Aydın çevresinde kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. AFAD ekipleri bölgedeki durumu yakından takip ediyor.

Uzmanlar, Ege Denizi ve çevresinin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu hatırlatarak, artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlardan, resmî kurumların bilgilendirmelerini takip etmeleri ve panik yapmamaları istendi.

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Deprem tarihi: 11 Kasım 2025

Saat: 04:58

Büyüklük: 4.9 (AFAD verisi)

Merkez üssü: Bodrum, Muğla

Derinlik: Yaklaşık 7 km

Hissedilen yerler: Muğla, Aydın, İzmir, Denizli

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Muğla'da yaşanan bu depremin ardından bölgede küçük çaplı artçı sarsıntılar kaydediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet siteleri üzerinden anlık son deprem verileri takip edilebiliyor.

