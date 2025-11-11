CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Son depremler! 11 Kasım Muğla’da deprem ne zaman, nerede oldu?

Son depremler! 11 Kasım Muğla’da deprem ne zaman, nerede oldu?

11 Kasım 2025 sabah saatlerinde birçok bölgede deprem hareketliliği yaşandı. Vatandaşlar “Az önce deprem mi oldu?” sorusuna yanıt ararken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verilerini paylaştı. Uzmanlar, bölgede artçı sarsıntıların devam edebileceğini belirterek dikkatli olunması uyarısında bulundu. Deprem mi oldu? Deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu? Güncel AFAD ve Kandilli son depremler listesi, vatandaşlar tarafından yoğun şekilde takip ediliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 06:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Son depremler! 11 Kasım Muğla’da deprem ne zaman, nerede oldu?

Az önce deprem mi oldu? Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle vatandaşlar sık sık "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arıyor. 11 Kasım 2025 tarihinde sabah saatlerinde özellikle Ege Bölgesi merkezli sarsıntılar kaydedildi. AFAD verilerine göre, saat 04.58'de Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi de aynı sarsıntıyı Ege Denizi merkezli olarak duyurdu. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, herhangi bir can veya mal kaybı bildirimi yapılmadı. Depremin ardından bölgede küçük çaplı artçı sarsıntılar hissedildi. Uzmanlar, vatandaşların resmî kurum açıklamalarını takip etmeleri gerektiğini vurguladı. Peki, 11 Kasım deprem mi oldu? Muğla'da deprem ne zaman, nerede ve kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli'den son depremler listesi…

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

11 Kasım 2025 sabahı saat 04.58 sularında Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, çevre illerden de hissedildi. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından paylaşılan verilere göre, depremin derinliği yaklaşık 7 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Ege Denizi, Bodrum açıkları olarak açıkladı.

Deprem, özellikle Muğla merkez, Milas, Marmaris ve Aydın çevresinde kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. AFAD ekipleri bölgedeki durumu yakından takip ediyor.

Uzmanlar, Ege Denizi ve çevresinin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu hatırlatarak, artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlardan, resmî kurumların bilgilendirmelerini takip etmeleri ve panik yapmamaları istendi.

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından paylaşılan verilere göre, depremin derinliği yaklaşık 7 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Ege Denizi, Bodrum açıkları olarak açıkladı.

Deprem tarihi: 11 Kasım 2025

Saat: 04:58

Büyüklük: 4.9 (AFAD verisi)

Merkez üssü: Bodrum, Muğla

Derinlik: Yaklaşık 7 km

Hissedilen yerler: Muğla, Aydın, İzmir, Denizli

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Muğla'da yaşanan bu depremin ardından bölgede küçük çaplı artçı sarsıntılar kaydediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet siteleri üzerinden anlık son deprem verileri takip edilebiliyor.

👉AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR👈

👉 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR 👈

AHaber CANLI YAYIN

REKLAM-İdefix
F.Bahçe'den Sörloth hamlesi!
DİĞER
Nursel ile Mutfak Bahane Pazartesi atv'de başlıyor
CANLI ANLATIM | Washington'da Trump ve Şara görüşmesinden İsrail'e şok! ABD Şam'a yaptırımları kaldırdı | Başkan Erdoğan'a güçlü lider vurgusu
G.Saray'ın yıldızına 3 talip birden!
F.Bahçe'de Lewandowski transferine dev rakip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Bahis işlemi kendi maçına ait değildir" "Bahis işlemi kendi maçına ait değildir" 01:39
"Bahis işlemi kendi maçına ait değildir" "Bahis işlemi kendi maçına ait değildir" 01:35
Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı 01:08
Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı 01:08
G.Saray'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama! G.Saray'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama! 00:04
Baltacı’dan bahis soruşturmasına dair açıklama! Baltacı’dan bahis soruşturmasına dair açıklama! 00:04
Daha Eski
Eren Elmalı milli takım kadrosundan çıkarıldı! Eren Elmalı milli takım kadrosundan çıkarıldı! 00:04
PFDK'ya sevk edilen futbolcular ne ceza alacak? PFDK'ya sevk edilen futbolcular ne ceza alacak? 00:04
TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı! TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı! 00:04
Eren Elmalı bahis iddialarına yanıt verdi! Eren Elmalı bahis iddialarına yanıt verdi! 00:04
Beşiktaş’tan Ersin ve Necip açıklaması! Beşiktaş’tan Ersin ve Necip açıklaması! 00:04
PFDK’dan Zorbay Küçük kararı! PFDK’dan Zorbay Küçük kararı! 00:04