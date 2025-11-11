Kasım fırsatlarıyla teknolojiyi yakala! Kasım ayında Casper’dan yaşama hız katacak indirim kampanyası

CANLI SKOR ANA SAYFA
Kullanıcılarını her zaman en son teknolojilerle buluşturan Casper, “Kasım Kampanyası” ile cazip alışveriş fırsatları sunuyor. Casper.com.tr’de seçili Excalibur modellerinde yüzde 10, Nirvana ürünlerinde ise yüzde 7’ye varan indirimler, teknoloji tutkunlarını bekliyor. Güçlü performans ve yenilikçi tasarımı bir araya getiren Casper hem oyun tutkunları hem de verimlilik odaklı kullanıcılar için kasım ayını daha kazançlı hale getiriyor.

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 11:25 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 11:30
Yenilikçi teknolojileri ve güçlü tasarımıyla dikkat çeken Casper, geniş ürün gamındaki bilgisayar modelleriyle kullanıcılarına yüksek performans imkanı sağlıyor. Kasım ayına özel indirimlerle Casper.com.tr'de satışa sunulan Nirvana bilgisayarlar hem oyunseverlerin hem de iş dünyasında verimlilik odaklı performans arayanların tercihi olarak öne çıkıyor. Seçili Excalibur modellerinde yüzde 10, Nirvana ürünlerinde ise yüzde 7'ye varan indirimlerle, kullanıcılar kasım boyunca avantajlı fiyatlardan yararlanabiliyor.

Vade farksız taksit imkanı

Kasım ayı boyunca geçerli kampanya kapsamında, Casper.com.tr'den yapılacak alışverişlerde anlaşmalı kredi kartlarından Yapı Kredi'ye 9, Garanti Bankası ve Paraf'a 6 taksit, Axess'e ise 4 aya varan vade farksız taksit imkanı sağlanıyor. Bu sayede kullanıcılar, yüksek performanslı ürünlere avantajlı fiyatlarla sahip olurken ödemelerini daha esnek şekilde planlayabiliyor. Kampanyadan faydalanmak için, indirimli ürünlerden birini seçerek uygun kartla ödeme yapmak yeterli oluyor.

Oyun tutkunlarına Excalibur, verimliliği odağına alanlara Nirvana

Casper'ın performans odaklı oyun bilgisayarı serisi Excalibur, yüksek işlem gücü, gelişmiş soğutma teknolojileri ve etkileyici tasarımıyla oyun tutkunlarına üst seviye bir deneyim sunuyor. Gücünü en yeni donanımlardan alan Excalibur, rekabetçi arenada sınırları zorlamak isteyenler için ideal bir çözüm sağlarken; verimlilik ve konforu ön plana çıkaran Nirvana serisi ise şık tasarımı ve hafif yapısıyla hem iş hem de eğlence ihtiyacını karşılıyor. Sessiz, hızlı ve dayanıklı yapısıyla Nirvana, teknolojiyi yaşamın her anına pratik bir şekilde taşıyor.

Link; https://www.casper.com.tr/kampanyalar/kasim-firsatlariyla-teknolojiyi-yakala

Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir.

