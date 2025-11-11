CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI: 11 Kasım Salı İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI: 11 Kasım Salı İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İstanbul’da su kaynaklarındaki azalma, her geçen gün daha da endişe verici bir boyuta ulaşıyor. Mega kentte milyonlarca kişinin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları, son haftalarda yağışların yetersiz kalması nedeniyle hızla geriliyor. Peki, 11 Kasım Salı İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 08:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI: 11 Kasım Salı İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İstanbul'da barajların doluluk oranları, kış aylarına girilmesiyle birlikte yeniden gündemin öne çıkan başlıklarından biri haline geldi. İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından açıklanan 11 Kasım 2025 tarihli verilere göre, barajlardaki genel doluluk oranı geçtiğimiz haftaya göre artış gösterdi. En yüksek doluluk oranı Ömerli Barajı'nda ölçülürken, Sazlıdere ve Kazandere barajlarında su miktarı hâlâ düşük seviyelerde seyrediyor. Uzmanlar, su tasarrufunun sürdürülmesi gerektiğini vurgularken, İSKİ de vatandaşlara "gereksiz su kullanımından kaçının" çağrısı yaptı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI NE KADAR?

İSKİ, 11 Kasım Salı günü İstanbul baraj doluluk oranını yüzde 21.61 olarak açıkladı.

İSTANBUL'UN KAÇ GÜNLÜK SUYU KALDI?

İSKİ, 10 Kasım Pazartesi günü İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranını yüzde 21,61 olarak açıkladı. İstanbul'da barajlarda kaç günlük su kaldığını hesaplamak için barajların toplam hacmi ve İstanbul'un günlük ortalama su tüketimi de bilinmelidir. Ortalama verilere göre hesaplandığında, İstanbul'un yaklaşık 45-50 gün arasında suyunun kaldırı tahmin ediliyor.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2025

Grafikte yer alan 11 Kasım 2025 tarihli İstanbul barajlarının doluluk oranları şu şekildedir:

  • Ömerli Barajı: %15
  • Darlık Barajı: %31
  • Elmalı Barajı: %51
  • Terkos Barajı: %25
  • Alibey Barajı: %11
  • Büyükçekmece Barajı: %27
  • Sazlıdere Barajı: %24
  • Istrancalar Barajı: %29
  • Kazandere Barajı: %3
  • Pabuçdere Barajı: %5

Bu verilere göre İstanbul'daki barajların genel doluluk oranının %25-30 seviyelerinde seyrettiği görülüyor. Özellikle Elmalı ve Darlık barajları yüksek doluluk oranlarıyla öne çıkarken, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında su seviyesi oldukça düşük.

AHaber CANLI YAYIN

F.Bahçe'den Sörloth hamlesi!
Aslan'dan Lookman harekatı!
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralanıyor! Evdeki kayıtları TÜBİTAK analiz edecek
G.Saray'ın yıldızına 3 talip birden!
F.Bahçe'de Lewandowski transferine dev rakip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bunlar uyutmuş bizi! Bunlar uyutmuş bizi! 07:39
11 Kasım Salı hangi maçlar var? 11 Kasım Salı hangi maçlar var? 07:25
"Bahis işlemi kendi maçına ait değildir" "Bahis işlemi kendi maçına ait değildir" 01:39
"Bahis işlemi kendi maçına ait değildir" "Bahis işlemi kendi maçına ait değildir" 01:35
Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı 01:08
Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı 01:08
Daha Eski
G.Saray'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama! G.Saray'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama! 00:04
Baltacı’dan bahis soruşturmasına dair açıklama! Baltacı’dan bahis soruşturmasına dair açıklama! 00:04
Eren Elmalı milli takım kadrosundan çıkarıldı! Eren Elmalı milli takım kadrosundan çıkarıldı! 00:04
PFDK'ya sevk edilen futbolcular ne ceza alacak? PFDK'ya sevk edilen futbolcular ne ceza alacak? 00:04
TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı! TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı! 00:04
Eren Elmalı bahis iddialarına yanıt verdi! Eren Elmalı bahis iddialarına yanıt verdi! 00:04