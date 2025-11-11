İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI: 11 Kasım Salı İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İstanbul'da barajların doluluk oranları, kış aylarına girilmesiyle birlikte yeniden gündemin öne çıkan başlıklarından biri haline geldi. İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından açıklanan 11 Kasım 2025 tarihli verilere göre, barajlardaki genel doluluk oranı geçtiğimiz haftaya göre artış gösterdi. En yüksek doluluk oranı Ömerli Barajı'nda ölçülürken, Sazlıdere ve Kazandere barajlarında su miktarı hâlâ düşük seviyelerde seyrediyor. Uzmanlar, su tasarrufunun sürdürülmesi gerektiğini vurgularken, İSKİ de vatandaşlara "gereksiz su kullanımından kaçının" çağrısı yaptı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI NE KADAR?

İSKİ, 11 Kasım Salı günü İstanbul baraj doluluk oranını yüzde 21.61 olarak açıkladı.

İSTANBUL'UN KAÇ GÜNLÜK SUYU KALDI?

İSKİ, 10 Kasım Pazartesi günü İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranını yüzde 21,61 olarak açıkladı. İstanbul'da barajlarda kaç günlük su kaldığını hesaplamak için barajların toplam hacmi ve İstanbul'un günlük ortalama su tüketimi de bilinmelidir. Ortalama verilere göre hesaplandığında, İstanbul'un yaklaşık 45-50 gün arasında suyunun kaldırı tahmin ediliyor.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2025

Grafikte yer alan 11 Kasım 2025 tarihli İstanbul barajlarının doluluk oranları şu şekildedir:

Ömerli Barajı: %15

%15 Darlık Barajı: %31

%31 Elmalı Barajı: %51

%51 Terkos Barajı: %25

%25 Alibey Barajı: %11

%11 Büyükçekmece Barajı: %27

%27 Sazlıdere Barajı: %24

%24 Istrancalar Barajı: %29

%29 Kazandere Barajı: %3

%3 Pabuçdere Barajı: %5

Bu verilere göre İstanbul'daki barajların genel doluluk oranının %25-30 seviyelerinde seyrettiği görülüyor. Özellikle Elmalı ve Darlık barajları yüksek doluluk oranlarıyla öne çıkarken, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında su seviyesi oldukça düşük.