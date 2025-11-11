CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler GELİNİM MUTFAKTA 11 KASIM 2025 PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 11 KASIM 2025 PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Kanal D’nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, 11 Kasım 2025 Salı günü yeni bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi. Gelinler en lezzetli yemeği yapmak için hünerlerini sergilerken, kayınvalidelerden gelen puanlar günün sonucunu belirledi.

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 12:30 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 12:31
GELİNİM MUTFAKTA 11 KASIM 2025 PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 11 Kasım Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı? Kanal D ekranlarının fenomen yarışması Gelinim Mutfakta, 11 Kasım 2025 bölümünde yine nefes kesen bir rekabete sahne oldu. Günün sonunda açıklanan puan durumu, izleyiciler tarafından büyük merakla takip edildi. Bugünün kazananı Gelinim Mutfakta günün birincisi unvanını aldı ve çeyrek altını kazanarak haftalık liderlik yolunda önemli bir adım attı. Güncel puan tablosu, birincinin kim olduğu ve bugünkü performans değerlendirmesi detaylarıyla haberimizde!

GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Kanal D ekranlarının fenomen yarışması Gelinim Mutfakta, 11 Kasım 2025 bölümünde yine nefes kesen bir rekabete sahne oldu. Günün sonunda açıklanan puan durumu, izleyiciler tarafından büyük merakla takip edildi.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 10 KASIM 2025

Tuğba: 18 puan

Mihriban: 18 puan

Hanife: 13 puan

Emsal : 8 puan

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

