CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Çağatay Ulusoy Eşref Rüya'dan ayrılıyor mu?

Çağatay Ulusoy Eşref Rüya'dan ayrılıyor mu?

Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Eşref Rüya dizisinde sular durulmuyor. Dizide “Eşref Tek” karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy’un diziden ayrılacağına yönelik iddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, Çağatay Ulusoy gerçekten Eşref Rüya’dan ayrılıyor mu? İşte son gelişmeler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 14:21 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 14:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çağatay Ulusoy Eşref Rüya'dan ayrılıyor mu?

Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya'da canlandırdığı Eşref Tek karakteriyle izleyiciden tam not almıştı. Ancak son günlerde sosyal medyada "Çağatay Ulusoy Eşref Rüya'dan ayrılıyor mu?" sorusu gündemden düşmüyor. İddialara göre, dizinin son haftalarda senaryo yönünde yaptığı değişiklikler nedeniyle Ulusoy'un rahatsızlık yaşadığı ve senaryo ekibiyle fikir ayrılığına düştüğü öne sürülüyor fakat henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÇAĞATAY ULUSOY EŞREF RÜYA'DAN AYRILIYOR MU?

Kanal D'nin sevilen yapımı Eşref Rüya, son bölümleriyle gündem olurken dizinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy hakkında çıkan ayrılık iddiaları izleyicilerin dikkatini çekti. Sosyal medyada hızla yayılan söylentilere göre, ünlü oyuncu senaryodaki değişikliklerden memnun olmadığı gerekçesiyle diziden ayrılma kararı almış olabilir.

Ancak hem yapım şirketinden hem de Çağatay Ulusoy'un ekibinden gelen bilgilere göre bu iddialar resmiyet taşımıyor. Henüz hiçbir taraf konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Eşref Rüya 19. Bölüm izle! Devamını Oku BUNU DA OKU

ATV CANLI YAYIN

REKLAM-İdefix
Dursun Özbek'ten 'bahis' açıklaması! "Cezalandırılmaları gerekir"
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
Başkan Erdoğan Milli Ağaçlandırma Günü Programı'nda açıkladı: "Fidan dikme rekorunu bugün kıracağız"
İspanya'da Yamal şoku! Milli maçımız öncesi...
Dursun Özbek'ten transfer sözleri! Okan Buruk...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Filenin Sultanları set vermeden kazandı! Filenin Sultanları set vermeden kazandı! 14:34
"Üzgün değilim, çok sinirliyim!" "Üzgün değilim, çok sinirliyim!" 13:36
Dursun Özbek'ten 'bahis' açıklaması! "Cezalandırılmaları gerekir" Dursun Özbek'ten 'bahis' açıklaması! "Cezalandırılmaları gerekir" 13:11
İspanya'da Yamal şoku! Milli maçımız öncesi... İspanya'da Yamal şoku! Milli maçımız öncesi... 12:58
Dursun Özbek: Bizi seyretmeye devam edin! Dursun Özbek: Bizi seyretmeye devam edin! 12:55
Dursun Özbek'ten transfer sözleri! Okan Buruk... Dursun Özbek'ten transfer sözleri! Okan Buruk... 12:55
Daha Eski
Okan Buruk yılın teknik direktörü seçildi! Okan Buruk yılın teknik direktörü seçildi! 12:12
G.Saray'dan Lookman açıklaması! "Tuzağa düşme" G.Saray'dan Lookman açıklaması! "Tuzağa düşme" 12:08
F.Bahçe Beko'dan Turkuvaz Medya'ya teşekkür! F.Bahçe Beko'dan Turkuvaz Medya'ya teşekkür! 11:45
Hakan Safi'den flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri! Hakan Safi'den flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri! 11:35
Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı canlı yayın bilgileri! Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı canlı yayın bilgileri! 11:22
S Sport canlı yayın bilgileri! S Sport canlı yayın bilgileri! 11:06