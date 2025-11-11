11 Kasım Altın Fiyatları | Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?

Altın piyasasında beklenen hareketlilik kendini göstermeye başladı. Uzun süredir yatırımcıların yakın takibinde olan "güvenli liman" altın, yeniden yükselişe geçti. ABD Merkez Bankası'nın Aralık ayında faiz indirimi için net bir sinyal vermemesi sonrasında kısa süreli bir gerileme yaşayan altın fiyatları, uzmanların tekrar faiz indirim ihtimalini gündeme taşımasıyla birlikte yönünü yukarı çevirdi. Yatırımcılar ise gözlerini her zaman olduğu gibi Kapalı Çarşı'dan gelen verilere çevirmiş durumda. Peki, Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte 11 Kasım Salı güncel altın fiyatları...

CANLI DÖVİZ KURU 11 KASIM

ABD Doları: 42.21 (Alış) 42,24 (Satış)

EURO: 48,81 (Alış) 48,85 (Satış)

STERLİN: 55,47 (Alış) 55,75 (Satış)

CANLI ALTIN FİYATLARI 11 KASIM

Gram Altın Alış: 5.615,52₺

Gram Altın Satış: 5.616,24₺

Çeyrek Altın Alış: 9.428,00₺

Çeyrek Altın Satış: 9.512,00₺

Yarım Altın Alış: 18.856,00₺

Yarım Altın Satış: 19.013,00₺

Tam Altın Alış: 37.596,00₺

Tam Altın Satış: 37.904,00₺

Ata Altın Alış: 38.608,00₺

Ata Altın Satış: 38.893,00₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.261,38₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.504,17₺

Gümüş Alış: 68,93₺

Gümüş Satış: 69,00₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 11 Kasım Salı günü saat 07.00 itibarıyla alınmıştır.