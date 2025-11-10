Son dakika: Deprem mi oldu? 10 Kasım az önce deprem nerede oldu? AFAD, Kandilli deprem verileri...

SON DAKİKA DEPREM | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 Kasım Pazartesi sabahı saat 09.41'de Balıkesir merkezli bir deprem kaydedildiğini duyurdu. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe neden olurken, vatandaşlar güncel deprem bilgilerine ulaşmak için araştırmalarına hız verdi. "Deprem mi oldu?", "Deprem nerede oldu?" gibi sorular, sabah saatlerinden itibaren en çok aranan konular arasında yerini aldı. İşte 10 Kasım Pazartesi günü meydana gelen son depremlere dair merak edilen tüm bilgiler ve resmi kurumların paylaştığı veriler…

BALIKESİR'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 Kasım Pazartesi sabahı saat 09.41'de Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü Sındırgı olan sarsıntının 10,38 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.