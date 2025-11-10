CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika: Deprem mi oldu? 10 Kasım az önce deprem nerede oldu? AFAD, Kandilli deprem verileri...

Son dakika: Deprem mi oldu? 10 Kasım az önce deprem nerede oldu? AFAD, Kandilli deprem verileri...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 10 Kasım Pazartesi saat 09.41'de Balıkesir'de deprem meydana geldiğini açıkladı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı sonrası araştırmalarını sürdüren vatandaşlar, "Deprem mi oldu?", "Az önce deprem nerede oldu?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verileri...

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 09:51 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 09:55
Son dakika: Deprem mi oldu? 10 Kasım az önce deprem nerede oldu? AFAD, Kandilli deprem verileri...

SON DAKİKA DEPREM | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 Kasım Pazartesi sabahı saat 09.41'de Balıkesir merkezli bir deprem kaydedildiğini duyurdu. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe neden olurken, vatandaşlar güncel deprem bilgilerine ulaşmak için araştırmalarına hız verdi. "Deprem mi oldu?", "Deprem nerede oldu?" gibi sorular, sabah saatlerinden itibaren en çok aranan konular arasında yerini aldı. İşte 10 Kasım Pazartesi günü meydana gelen son depremlere dair merak edilen tüm bilgiler ve resmi kurumların paylaştığı veriler…

BALIKESİR'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 Kasım Pazartesi sabahı saat 09.41'de Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü Sındırgı olan sarsıntının 10,38 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

