Haberler Haberler Bursa BUSKİ su kesintisi! 10 Kasım Bursa su kesintisi ne zaman bitecek? Sular ne zaman gelecek?

Bursa’da 10 Kasım 2025 Pazartesi günü bazı ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanıyor. BUSKİ’den yapılan açıklamaya göre, altyapı bakım-onarım ve şebeke yenileme çalışmalarına bağlı olarak gün içinde suların ne zaman verileceği ve kesintinin ne zaman sona ereceği konusu merak ediliyor. Peki, 10 Kasım Bursa su kesintisi ne zaman bitecek? Sular ne zaman gelecek?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 10:03
Bursa su kesintisi ne zaman bitecek? Sular ne zaman gelecek?" BUSKİ tarafından yapılan açıklamalarda, özellikle planlı bakım-onarım çalışmaları sebebiyle suyun belli bir süre kesileceği ve yeniden verileceği belirtiliyor. Örneğin dönüştürülen programlara göre "günlük 12 saati geçmeyecek şekilde" kesintiler uygulanıyor. BUSKİ, çalışmaların planlanan şekilde ilerlediğini ve suyun akşam saatlerine doğru yeniden verilmesinin beklendiğini bildirdi. Vatandaşlar, "Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt ararken, BUSKİ güncel bilgilendirmeleri resmi internet sitesinden paylaşmaya devam ediyor. Peki, 10 Kasım Bursa su kesintisi nasıl sorgulanır? İşte detaylar!

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Kapasite ve altyapı çalışmaları dikkate alındığında, 10 Kasım'daki kesintinin öğlen-ikindi saatleri aralığında sona erebileceği tahmin ediliyor. Ancak, mahalle bazında şebeke hattı arızası, vana değişimi ya da boru yenilemesi gibi etkenler sürenin değişmesine yol açabilir.

BURSA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER 10 KASIM

İNEGÖL

ERTUĞRULGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 06/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi İlim, Anıl, Zorlu, Derican, Işın Sokakları ile Bülbül caddesi ve civarında 06.11.2025 - 16.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

MUSTAFAKEMALPAŞA

HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 01/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 10/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 01/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda 01.11.2025 - 10.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

OSMANGAZİ

HÜDAVENDİGAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 10/11/2025 09:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 10/11/2025 10:30

Kesim Tarihi: 10/11/2025 09:30

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C3_A Alt Bölgesinde Bulunan, Hüdavendigar Mahallesi Sakin Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 10.11.2025 Tarihinde 09:30 ile 10:30 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

YILDIRIM

ULUS

Planlanan Başlangıç Tarihi: 10/11/2025 09:55

Planlanan Bitiş Tarihi: 10/11/2025 11:55

Kesim Tarihi: 10/11/2025 09:55

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C4_D25 Alt Bölgesinde Bulunan, Ulus Mahallesi Baş Sokak ve Civarında, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 10.11.2025 Tarihinde 09:55 ile 11:55 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

BURSA SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

Flaş F.Bahçe yorumu! "Şampiyon olacağını düşünüyorum"
Çakar'dan flaş hakem eleştirisi! "Ona yakışmadı"
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
Başkan Erdoğan Anıtkabir'de Bahçeli ile bir araya geldi
Maçın ardından o yıldızlara flaş eleştiri!
Fenerbahçe'de Lewandowski transferine dev rakip!
