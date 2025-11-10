CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2025?

ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2025?

Akademik kariyer hedefleyen binlerce aday için geri sayım başladı. 2025 yılının son ALES oturumu (ALES/3) öncesinde gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmak isteyen lisans mezunları, hangi okulda ve hangi salonda sınava gireceklerini öğrenmek için ÖSYM’den gelecek açıklamayı yakından takip ediyor. Sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamak istemeyen adaylar, “2025 ALES 3 sınav giriş yerleri açıklandı mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte, ALES/3 sınav giriş belgesi ve merak edilenler hakkında öne çıkan detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 12:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2025?

2025 ALES/3 için son hazırlıklar sürerken sınav giriş belgelerine yönelik heyecan da giderek artıyor. Yılın son ALES oturumu öncesinde lisansüstü eğitim hedefleyen adaylar, hangi sınav merkezinde yer alacaklarını öğrenmek için resmi açıklamayı bekliyor. Sınava sayılı günler kala en çok merak edilen konuların başında "ALES/3 sınav yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusu geliyor. ÖSYM, sınav giriş belgelerini genellikle oturumdan kısa süre önce erişime açıyor. Gözler şimdi ÖSYM'den gelecek duyuruda. Peki, ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı 2025? İşte detaylar...

ALES 3 sınavı ne zaman

ALES 3 SINAVI NE ZAMAN 2025?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ALES/3 sınavı 23 Kasım Pazar günü yapılacak. 2025 ALES takvimine göre bu sınav, yılın son oturumu olacak.

ALES 3 sınav giriş yerleri açıklandı mı?

ALES/3 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Başvurularını tamamlayan adaylar, "2025 ALES 3 sınav giriş yerleri açıklandı mı?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Genellikle ALES sınavından 10 gün önce açıklanan giriş yerleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden adayların erişimine açılıyor. Buna göre, ALES 3 sınav giriş yerlerinin 10-15 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

2025 ALES 3 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Türk Telekom
Çakar'dan flaş hakem eleştirisi! "Ona yakışmadı"
DİĞER
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
Başkan Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: "Atatürk maskesi takana da hakaret edene de karşıyız"
Beşiktaş'tan Cengiz Ünder kararı!
Fenerbahçe'de Lewandowski transferine dev rakip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Cengiz Ünder kararı! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder kararı! 11:56
Alperen yine "double-double" yaptı! Alperen yine "double-double" yaptı! 11:37
İspanya-Türkiye maçı ne zaman? İspanya-Türkiye maçı ne zaman? 11:36
Eski hakemler değerlendirdi! Osimhen'in iptal edilen golü... Eski hakemler değerlendirdi! Osimhen'in iptal edilen golü... 11:30
Futbolda bahis soruşturmasında sıcak gelişme! Futbolda bahis soruşturmasında sıcak gelişme! 11:06
Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, hangi kanalda? 10:16
Daha Eski
Çakar'dan flaş hakem eleştirisi! "Ona yakışmadı" Çakar'dan flaş hakem eleştirisi! "Ona yakışmadı" 10:16
Türkiye Bulgaristan maçı biletleri satışta! Türkiye Bulgaristan maçı biletleri satışta! 09:50
Mourinho bu sefer hakemin üzerine yürüdü! Mourinho bu sefer hakemin üzerine yürüdü! 09:37
Spor camiasından 10 Kasım paylaşımları Spor camiasından 10 Kasım paylaşımları 09:25
Flaş F.Bahçe yorumu! "Şampiyon olacağını düşünüyorum" Flaş F.Bahçe yorumu! "Şampiyon olacağını düşünüyorum" 08:48
Maçın ardından o yıldızlara flaş eleştiri! Maçın ardından o yıldızlara flaş eleştiri! 08:41