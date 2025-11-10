ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2025?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2025 ALES/3 için son hazırlıklar sürerken sınav giriş belgelerine yönelik heyecan da giderek artıyor. Yılın son ALES oturumu öncesinde lisansüstü eğitim hedefleyen adaylar, hangi sınav merkezinde yer alacaklarını öğrenmek için resmi açıklamayı bekliyor. Sınava sayılı günler kala en çok merak edilen konuların başında "ALES/3 sınav yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusu geliyor. ÖSYM, sınav giriş belgelerini genellikle oturumdan kısa süre önce erişime açıyor. Gözler şimdi ÖSYM'den gelecek duyuruda. Peki, ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı 2025? İşte detaylar...

ALES 3 SINAVI NE ZAMAN 2025?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ALES/3 sınavı 23 Kasım Pazar günü yapılacak. 2025 ALES takvimine göre bu sınav, yılın son oturumu olacak.

ALES/3 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Başvurularını tamamlayan adaylar, "2025 ALES 3 sınav giriş yerleri açıklandı mı?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Genellikle ALES sınavından 10 gün önce açıklanan giriş yerleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden adayların erişimine açılıyor. Buna göre, ALES 3 sınav giriş yerlerinin 10-15 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.