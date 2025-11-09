CANLI SKOR ANA SAYFA
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 2025 | 9 Kasım gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 2025 | 9 Kasım gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Kapalı Çarşı’dan gelen fiyatlar, Türkiye’nin dört bir yanında altın piyasasına yön vermeyi sürdürüyor. Son günlerde dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları 9 Kasım Pazar günü de en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Güvenilir yatırım aracı olarak görülen altın, doların zayıflamasıyla birlikte tekrar yükseliş moduna geçti. Özellikle de FED’in Aralık ayı için masada tuttuğu faiz indirimi ihtimali, altının yukarı yönlü seyrini desteklemeye devam ediyor. Peki, 9 Kasım gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte, canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 06:54
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 2025 | 9 Kasım gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın piyasasında beklenen hareketlilik kendini göstermeye başladı. Uzun süredir yatırımcıların yakın takibinde olan "güvenli liman" altın, yeniden yükselişe geçti. ABD Merkez Bankası'nın Aralık ayında faiz indirimi için net bir sinyal vermemesi sonrasında kısa süreli bir gerileme yaşayan altın fiyatları, uzmanların tekrar faiz indirim ihtimalini gündeme taşımasıyla birlikte yönünü yukarı çevirdi. Yatırımcılar ise gözlerini her zaman olduğu gibi Kapalı Çarşı'dan gelen verilere çevirmiş durumda. Peki, Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte 9 Kasım Pazar güncel altın fiyatları...

CANLI DÖVİZ KURU 9 KASIM

◼ABD Doları: 42.20 (Alış) - 42.21 (Satış)

◼EURO: 48.86 (Alış) - 48.89 (Satış)

◼STERLİN: 55.44 (Alış) - 55.71 (Satış)

Gram altın alış: 5.433,33 TL

Gram altın satış:

5.434,09 TL

gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? 9 Kasım Pazar

CANLI ALTIN FİYATLARI 9 KASIM

Gram Altın Alış: 5.433,33₺

Gram Altın Satış: 5.434,09₺

Çeyrek Altın Alış: 9.171,00₺

Çeyrek Altın Satış:9.245,00₺

Yarım Altın Alış: 18.341,00₺

Yarım Altın Satış: 18.479,00₺

Tam Altın Alış: 36.570,00₺

Tam Altın Satış: 36.829,00₺

Ata Altın Alış: 37.554,00₺

Ata Altın Satış: 37.801,00₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.117,76₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.348,99₺

Gümüş Alış: 65.65₺

Gümüş Satış: 65.72₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 9 Kasım Pazar günü saat 06.11 itibarıyla alınmıştır.

