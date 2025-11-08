CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler TV YAYIN AKIŞI 8 KASIM 2025 CUMARTESİ: Bugün TV'de ne var?

TV YAYIN AKIŞI 8 KASIM 2025 CUMARTESİ: Bugün TV'de ne var?

8 Kasım 2025 Cumartesi günü televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TV8 ve TRT 1 kanallarının güncel yayın akışları belli oldu. Bugün hangi diziler, filmler ve yarışmalar ekrana geliyor, detaylar burada!

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 08:51
TV YAYIN AKIŞI 8 KASIM 2025 CUMARTESİ: Bugün TV'de ne var?

Bugün televizyonda ne var sorusunun yanıtı belli oldu! 8 Kasım 2025 Cumartesi günü Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW ekranlarında birbirinden renkli yapımlar yer alıyor. Gün boyu sürecek eğlenceli programlar, haber bültenleri, sevilen diziler ve film kuşaklarıyla dolu bir TV yayın akışı izleyicileri bekliyor. Akşam saatlerinde hangi dizilerin yeni bölümleri ekrana gelecek, hangi kanalda hangi yapım izleyicilerle buluşacak, merak edenler için tüm detayları derledik. Güncel TV yayın akışını saat saat öğrenmek için haberimizi inceleyebilirsiniz.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Eşref Rüya

16:15 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Güller ve Günahlar

00:15 Uzak Şehir

02:30 Poyraz Karayel

04:15 Müzik Arası

05:00 Üç Kız Kardeş

TV YAYIN AKIŞI 8 KASIM

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

14:15 MasterChef Türkiye

16:00 İtiraf Et / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

21:45 Bulgaristan - Türkiye / Canlı

00:15 İtiraf Et

02:30 Gazete Magazin

05:15 Gençlik Rüzgarı

TV YAYIN AKIŞI 8 KASIM

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.08 İstiklal Marşı

05.10 Yedi Numara

05.50 Benim Güzel Ailem

08.20 Kod Adı Kırlangıç

09.55 Hayallerinin Peşinde

10.55 Taşacak Bu Deniz

14.30 Teşkilat

17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01.50 Taşacak Bu Deniz

04.20 Yedi Numara

05.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

TV YAYIN AKIŞI 8 KASIM

ATV YAYIN AKIŞI

07: 30 atv'de Hafta Sonu

10: 00 Aynadaki Yabancı

12: 40 Gözleri KaraDeniz

15: 40 Kuruluş Orhan

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Aynadaki Yabancı

00: 20 Gözleri KaraDeniz

03: 00 Kardeşlerim

05: 30 Bir Gece Masalı

TV YAYIN AKIŞI 8 KASIM

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

10:30 Çarpıntı

14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Charlie'nin Melekleri

22:30 Charlie'nin Melekleri

00:45 Çarpıntı

03:00 Yüksek Sosyete

05:00 Hanım Köylü

TV YAYIN AKIŞI 8 KASIM

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bereketli Topraklar

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Veliaht

15:30 Bereketli Topraklar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Bereketli Topraklar

02:30 Kızılcık Şerbeti

TV YAYIN AKIŞI 8 KASIM

ASpor CANLI YAYIN

TV YAYIN AKIŞI 8 KASIM

