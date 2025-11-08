CANLI SKOR ANA SAYFA
Pazartesi okullar tatil mi? (10 Kasım) Ara tatil ne zaman başlıyor?

Pazartesi okullar tatil mi? (10 Kasım) Ara tatil ne zaman başlıyor?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar, “10 Kasım 2025’te okullar tatil mi, resmi tatil mi?” sorularını araştırıyor. 10 Kasım Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Millî Eğitim Bakanlığı 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı takvimine göre 10 Kasım Pazartesi günü tatil mi? Ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 14:20 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 12:29
Pazartesi okullar tatil mi? (10 Kasım) Ara tatil ne zaman başlıyor?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca öğrenci, veli ve eğitim çalışanı "10 Kasım 2025'te okullar tatil mi, resmi tatil mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümü olan 10 Kasım Pazartesi günü, ülke genelinde büyük bir saygı ve özlemle anma törenleri düzenlenecek. Vatandaşların merak ettiği konuların başında ise 10 Kasım 2025 Pazartesi günü okullar tatil olacak mı, ders yapılacak mı? sorusu geliyor. Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, 10 Kasım tarihi resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Öğrenciler 2025-2026 eğitim yılı ara tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? sorusuna da yanıt arıyor. Peki, 10 Kasım Pazartesi günü okullar tatil mi?

10 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

2025-2026 Eğitim Öğretim yılı takvimine gör ilk ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihlerinde uygulanacak. Ara tatil nedeni ile ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri 10 Kasım Pazartesi günü itibari ile tatilde olacak.

2025-2026 MEB TAKVİMİ

👉 Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

👉 Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

👉 İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

