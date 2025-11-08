CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Çağatay Ulusoy Eşref Rüya'dan ayrılıyor mu?

Çağatay Ulusoy Eşref Rüya'dan ayrılıyor mu?

Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Eşref Rüya dizisinde sular durulmuyor. Dizide “Eşref Tek” karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy’un diziden ayrılacağına yönelik iddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, Çağatay Ulusoy gerçekten Eşref Rüya’dan ayrılıyor mu? İşte son gelişmeler...

Çağatay Ulusoy Eşref Rüya'dan ayrılıyor mu?

Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya'da canlandırdığı Eşref Tek karakteriyle izleyiciden tam not almıştı. Ancak son günlerde sosyal medyada "Çağatay Ulusoy Eşref Rüya'dan ayrılıyor mu?" sorusu gündemden düşmüyor. İddialara göre, dizinin son haftalarda senaryo yönünde yaptığı değişiklikler nedeniyle Ulusoy'un rahatsızlık yaşadığı ve senaryo ekibiyle fikir ayrılığına düştüğü öne sürülüyor fakat henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÇAĞATAY ULUSOY EŞREF RÜYA'DAN AYRILIYOR MU?

Kanal D'nin sevilen yapımı Eşref Rüya, son bölümleriyle gündem olurken dizinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy hakkında çıkan ayrılık iddiaları izleyicilerin dikkatini çekti. Sosyal medyada hızla yayılan söylentilere göre, ünlü oyuncu senaryodaki değişikliklerden memnun olmadığı gerekçesiyle diziden ayrılma kararı almış olabilir.

Ancak hem yapım şirketinden hem de Çağatay Ulusoy'un ekibinden gelen bilgilere göre bu iddialar resmiyet taşımıyor. Henüz hiçbir taraf konuyla ilgili açıklama yapmadı.

