Taşacak Bu Deniz Eleni Miryano kimdir? Taşacak Bu Deniz Eleni (Ava Yaman) kaç yaşında, nereli?

TRT'nin ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de Eleni Miryano karakteri, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Dizinin yeni karakteri Eleni'nin kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılmaya başlandı. İzleyicilerin merak ettiği bir diğer konu ise karakteri canlandıran oyuncu Ava Yaman hakkında detaylar. Peki, Eleni Miryano karakterini canlandıran Ava Yaman kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? İşte merak edilen bilgiler haberimizin devamında…

ELENİ MİRYANO KARAKTERİ KİMDİR?

TRT1 ekranlarında büyük ilgi gören Taşacak Bu Deniz dizisinin Eleni Miryano'su iki düşman aile arasında köprü kuran güçlü bir genç kadın olarak izleyiciyi büyüledi. Yunan kökenli Eleni Miryano'yu canlandıran Ava Yaman, Karadeniz şivesiyle ve doğal oyunculuğuyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

AVA YAMAN KİMDİR?

Oyuncu Ava Yaman, 2006 yılında İstanbul'da doğdu.

AVA YAMAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Aslen İstanbullu olan Ava Yaman, çocukluk yıllarından itibaren sanatla iç içe bir hayat sürdü. Eğitimine devam ederken bir yandan da oyunculuk üzerine kendini geliştirmeye başlayan genç yetenek, Layla Şirin Menajerlik bünyesinde kariyerini sürdürüyor.