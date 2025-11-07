MasterChef 5. ve 6. eleme adayı kim oldu? (6 Kasım 2025)

MasterChef Türkiye All Star yarışmasında 6 Kasım Perşembe akşamı eleme potası yeniden şekillendi. TV8 ekranlarında yayınlanan bölümde kırmızı ve mavi takım, haftanın son dokunulmazlık mücadelesi için mutfağa girdi. Yarışmacılar bu kez şeflerin seçtiği "yenilikçi Anadolu lezzetleri" menüsünü hazırladı. Sürenin sonunda yapılan tadım ve puanlama sonrası dokunulmazlığı kazanan takım kırmızı takım oldu. Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık oyununa katıldı. MasterChef bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Eren oldu. Eren, eleme adayı olarak Barış'ı seçti. Ardından yapılan takım oylamasında ise Esra 6. eleme adayı olarak potaya girdi. Böylece haftanın son iki eleme adayı belli oldu. Peki, MasterChef'te dün akşam kim elendi, eleme potasına kim girdi? 6 Kasım 2025 haftanın son eleme adayları açıklandı!

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE NELER OLDU?

Şefler, MasterChef'in 3. dokunulmazlık oyununda takımlardan Türkiye'nin 7 bölgesine ait 7 farklı yemeği hazırlamalarını istedi. Yarışmacılar 45 dakika boyunca zamana karşı yarıştı. Sürenin dolmasının ardından şefler tek tek tabakları tadımladı. Yapılan değerlendirme sonucunda, dokunulmazlığı kazanan takım kırmızı takım oldu. Böylece mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları, siyah önlüklerini giyerek bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa geçti. Şefler bu turda yarışmacılardan sıfır atık konseptiyle yaratıcı bir tabak hazırlamalarını istedi. 45 dakikalık sürenin sonunda en başarılı tabağı çıkaran yarışmacı Hakan oldu ve bireysel dokunulmazlığı kazandı.

Hakan, kazandığı dokunulmazlık hakkını kullanarak takım kaptanı Furkan'ı eleme potasına gönderdi.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Heyecan dolu gecenin sonunda yapılan takım oylamasında en çok oyu alan isim Onur oldu. Böylece haftanın beşinci ve altıncı eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDAKİ İSİMLER

Önceki bölümlerde eleme potasında Gizem, Çağlar, Muratcan ve Sümeyye yer alıyordu. Yeni adayların eklenmesiyle bu hafta eleme potasında yer alan isimler şöyle sıralandı:

👉 Gizem, Çağlar, Muratcan, Sümeyye, Furkan ve Onur.