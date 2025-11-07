KYK bursu ne zaman yatacak 2026? KYK burs/kredi ödeme tarihleri!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK bursu 2026 ödeme tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanan KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, her ay belirli bir takvime göre yatırılıyor. Yeni yıl öncesinde öğrenciler "KYK bursu ne zaman yatacak, 2026 ödemeleri hangi tarihte yapılacak?" sorularını araştırıyor. 2026 yılı burs takvimiyle birlikte ilk ödemenin hangi ayda başlayacağı ve T.C. kimlik numarasına göre ödeme günleri yakında açıklanacak. Bakanlık açıklaması öncesi öğrenciler, resmî duyuruları e-Devlet üzerinden takip ediyor. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak 2026? KYK burs ödeme tarihleri!

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KYK bursu ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, taahhütname onay işlemlerini tamamladıktan sonra ilk ödemelerini almaya başlayacak. İlk defa burs veya kredi alacak öğrencilerin ödemeleri, Ziraat Bankası'nın Genç Bank Kartı aracılığıyla yapılacak. Öğrenciler, burs veya kredi ödemelerini ATM'lerden ya da Ziraat şubelerinden T.C. kimlik numaralarıyla çekebilecek.

Yeni yılda ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yapılacak KYK burs ve kredi ödemelerinde artış bekleniyor. Bakanlık, burs tutarlarının 2026 yılı itibarıyla yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK 2026?

Öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve kredi ödemelerini Ziraat Bankası üzerinden alacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) resmi açıklamasına göre, başvuru yapıp taahhütnamesini onaylayan öğrenciler, ödemelerini almaya hak kazanacak.

İlk kez burs veya kredi alacak öğrencilere, başvurdukları öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayından itibaren normal öğrenim süresi boyunca düzenli ödeme yapılması planlanıyor. Ancak 6 Kasım 2025 itibarıyla üç aylık toplu ödeme yapılacağına dair herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

HEM BURS HEM DE KREDİ AYNI ANDA ALINABİLİR Mİ?

Mevzuata göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2025 yılı için resmi zam oranları henüz açıklanmasa da, mevcut verilere göre:

Ön lisans ve lisans öğrencileri aylık 3.000 TL,

Yüksek lisans öğrencileri 6.000 TL,

Doktora öğrencileri ise 9.000 TL burs veya kredi alıyor.

2026 yılı için Aralık ayında yeni zam oranlarının açıklanması bekleniyor.

Tahminlere göre burs miktarlarının, yapılacak artışa bağlı olarak:

%30 zamla 3.900 TL,

%40 zamla 4.200 TL,

%50 zamla ise 4.500 TL seviyelerine çıkabileceği öngörülüyor.

Bu artışın ardından, KYK bursu 2026 ödemelerinin yeni yılın ilk haftalarında hesaplara yatırılması bekleniyor.

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?

• Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri

• Gazinin kendisi veya bekar çocukları

• Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler

• Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar

• Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular

• Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler.

BURS/KREDİ ALACAK ÖĞRENCİLERİN ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILMAKTADIR?

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs/kredi ödenmektedir. Burs/krediler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödenmektedir.