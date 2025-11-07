CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Eşref Rüya final mi yapacak?

Eşref Rüya final mi yapacak?

Eşref Rüya dizisi, son bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Ancak son haftalarda sosyal medyada “Eşref Rüya final mi yapıyor? Dizinin bitmesine karar mı verildi?” soruları gündem oldu. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı yapıma dair detaylar araştırılıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 14:33 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 08:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eşref Rüya final mi yapacak?

Son dönemlerin en çok konuşulan dizilerinden biri olan Eşref Rüya, her bölümüyle sosyal medyada trend olmaya devam ediyor. Ancak son haftalarda izleyiciler arasında "Eşref Rüya final yapacak mı, dizinin son bölümü mü geliyor?" sorusu gündeme geldi. Eşref Rüya 20. Bölümü 13 Kasım'da ekranlara gelecek.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dinçer, Eşref'in tuzağına düşmüş, çaresizce bir sonraki hamlesini hesaplar. Ancak Eşref'in gizli hayranıyla yüzleşmesine anlar kala hangarda gerçekleşecek bir patlama, herkesin planlarını alt üst eder.

Kadir, operasyonunu yönetmek için yeni bir mekan arayışına girdiğinde, Eşref artık ona 'dur' demenin vakti geldiğini anlar. Kadir'in itibarını sarsacak büyük bir hamle yapan Eşref, aynı zamanda piyasayı yasadışı maddelerden temizlemek için verdiği mücadelede yeni düşmanlarla karşı karşıya kalır.

Bu sırada klibiyle konuşulmaya başlayan Nisan, Dinçer'e karşı içinde beliren şüphelerin üzerine gitmekte kararlıdır.

Eşref Rüya 20. Bölüm izle! Eşref Rüya yeni bölüm TEK PARÇA, HD izleme linki Devamını Oku BUNU DA OKU

Usta yazardan F.Bahçe'nin yıldızlarına eleştiri!
Bahis operasyonunda 17 hakem için gözaltı kararı!
DİĞER
Türkiye güzeli yeniden anne oluyor! Açalya Samyeli Danoğlu 4 aylık hamile
Futbolda bahis soruşturması: 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı!
F.Bahçe'den Mateta için dev teklif!
G.Saray'a Nicolo Zaniolo piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün kimin maçı var? Bugün kimin maçı var? 08:19
Bahis operasyonunda 17 hakem için gözaltı kararı! Bahis operasyonunda 17 hakem için gözaltı kararı! 08:15
F.Bahçe Çekya'da berabere kaldı! F.Bahçe Çekya'da berabere kaldı! 01:54
F.Bahçe'den maç sonu flaş paylaşım! F.Bahçe'den maç sonu flaş paylaşım! 01:54
Hakem F.Bahçe'nin penaltısını neden vermedi? Skriniar açıkladı Hakem F.Bahçe'nin penaltısını neden vermedi? Skriniar açıkladı 01:54
Avrupa'da haftayı namağlup kapattık! İşte UEFA sıralaması Avrupa'da haftayı namağlup kapattık! İşte UEFA sıralaması 01:54
Daha Eski
Tedesco'dan flaş hakem sözleri! Tedesco'dan flaş hakem sözleri! 01:54
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu! 01:54
F.Bahçe maçında hakemden skandal karar! F.Bahçe maçında hakemden skandal karar! 01:54
F.Bahçe 2 net pozisyonu harcadı! F.Bahçe 2 net pozisyonu harcadı! 01:54
Berke Özer, Lille'i son anlarda yaktı! Berke Özer, Lille'i son anlarda yaktı! 01:54
F.Bahçe Beko evinde kazandı! F.Bahçe Beko evinde kazandı! 01:54