Müge Anlı ile Tatlı Sert 5 Kasım Çarşamba ATV CANLI izle! ATV canlı yayın bilgileri

Sabah saatlerinden itibaren canlı yayınla ekrana gelen programda, hem eski dosyalardaki yeni gelişmeler hem de yepyeni vakalar ele alınıyor. Müge Anlı'nın titiz araştırmaları, uzman konukların analizleri ve canlı bağlantılarla olay yerlerinden aktarılan bilgiler, izleyicilere gerçeğe en yakın tabloyu sunuyor. Stüdyoda yaşanan duygusal anlar, tanık ifadeleri ve anbean ortaya çıkan yeni bilgiler izleyenleri ekran başına kilitliyor. 5 Kasım 2025 Çarşamba tarihli Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayını, ATV ekranlarında saat 10.00'da izleyiciyle buluşuyor. Müge Anlı, her zaman olduğu gibi bugün de kayıp kişilerin bulunması, suçluların adalete teslim edilmesi ve mağdur ailelerin yüzünün gülmesi için tüm ekibiyle birlikte çalışıyor. Gündem yaratacak yeni dosyalar, stüdyoda yaşanan dikkat çekici anlar ve sıcak gelişmeler, yine sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alacak gibi görünüyor. İşte 5 Kasım 2025 Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın detayları, ele alınan dosyalar ve programda öne çıkan başlıklar…

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

👉 Samime Kayaslan'ı sudan çıkaran balıkçılar konuştu. 2 Ağustos'ta eşinin yanında gölde yaşamını yitiren İbrahim Kayaslan'la ilgili olay gününün şahitleri, Samime Kayaslan'ı gölden yüz üstü çekerek çıkardıklarını sonrasında Samime'nin 'kocam gitti, ben çocuklarıma ne diyeceğim' dediğini söyledi.

👉Samime Kayaslan ve İzzet Sözer arasındaki mesajlaşların açığa çıktığı gün İbrahim Kayaslan'ın yanında olan Ferit Toy ve şüphelerin odağındaki gelin ve 22 yaşındaki genç arasındaki dedikoduyu da Ferhat isimli arkadaşından duyduğunu söyledi.

👉İbrahim Kayaslan'ın en yakın arkadaşı Ali Çetin konuştu. İbrahim Kayaslan eşinin ihanetini öğrendikten sonra yaşadığı hüznü mesaj yoluyla kendisiyle paylaştığını söyledi.

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

ATV FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR?

atv' nin SD ve HD yayınları yeni uydu değerlerini uydu alıcılarına aşağıdaki biçimde yükleyebilirsiniz; SD ve HD yayınlarımız tek frekanstan taratılır.

atv yayın akışı için tıklayın 👉atv CANLI YAYIN için tıklayın

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

