Canlı altın fiyatları 5 Kasım | Kapalı Çarşı gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

Canlı altın fiyatları 5 Kasım | Kapalı Çarşı gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

Kapalı Çarşı'da altın fiyatları merak ediliyor. Merkez Bankası ve FED'in faizi düşürmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın Aralık ayında faiz indirimi taahhüdünde bulunmaması üzerine altın fiyatları dalgalandı. Küresel piyasalarda rekor üstüne rekor kırmasının ardından pik yapan ve akabinde düşüşe geçen altın fiyatları gün sonunda,önceki kapanışa göre yüzde 0,9 düşüşle 5 milyon 535 bin lira oldu. 5 Kasım Çarşamba günü gram altın 5 bin 344 TL'den satışa çıktı. İşte canlı piyasa ve kur takibi...

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 07:07
Canlı altın fiyatları 5 Kasım | Kapalı Çarşı gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

Kapalı Çarşı'da altın fiyatlarındaki güncel durum yatırımcı ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlerdir düşüşte olan altın, FED yetkililerinin önümüzdeki ay için faiz indiriminin olmayabileceğini ifade etmesiyle yaşadığı değer kaybını sürdürüyor. Altının onsu, uluslararası piyasalarda haftanın ikinci işlem gününü 3 bin 958,8 dolardan kapattı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,9 düşüşle 5 milyon 535 bin lira oldu. Gram altın ise haftanın üçüncü gününe 5 bin 344 TL'den işlem görerek başladı. İşte Kapalı Çarşı'da altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 5.341,17 TL

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI:

5.341,86 TL

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 5 KASIM 2025

◼ABD Doları: 42.08 (Alış) - 42.09 (Satış)

◼EURO: 48.32 (Alış) - 48.47 (Satış)

◼STERLİN: 54.80 (Alış) - 54.84 (Satış)

Kapalı Çarşı canlı altın fiyatları 5 Kasım

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 5 KASIM 2025

Gram Altın Alış: 5.341,17₺

Gram Altın Satış: 5.341,86₺

Çeyrek Altın Alış: 8.922,00₺

Çeyrek Altın Satış:9.019,00₺

Yarım Altın Alış: 17.844,00₺

Yarım Altın Satış: 18.027,00 ₺

Tam Altın Alış: 35.283,12₺

Tam Altın Satış: 35.989,34₺

Ata Altın Alış: 36.385,71₺

Ata Altın Satış: 37.314,10₺

22 Ayar Bilezik Alış: 4.979,24₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.026,36₺

Gümüş Alış: 64,36₺

Gümüş Satış: 64,43₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 5 Kasım Çarşamba günü saat 06.10 itibarıyla alınmıştır.

