Haberler Haberler İstanbul'a kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji ilçe ilçe saydı | 4 Kasım hava durumu

İstanbul'da Kasım ayı ile birlikte yağışlar etkisini göstermeye başlıyor. 4 Kasım salı günü sisli bir sabaha uyanan megakent sakinleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük ve haftalık hava raporu için araştırmalara başladı. Bugün İstanbul'da 20 dereceye kadar ulaşması beklenen hava sıcaklığı, yüksek nem oranıyla birlikte etkili olacak. Yeni haftanın ortasından itibaren yağış beklendiğini kaydeden Meteoroloji uzmanları, ilçe ilçe uyarılarını yayımladı. İşte İstanbul 4 Kasım hava durumu ve merak edilenler...

Kasım ayının ilk haftasıyla birlikte pastırma sıcakları geride kaldı. Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerine gerilerken Marmara Bölgesi'nde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Başta İstanbul olmak üzere bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Marmara Denizi üzerinden bölgeye giriş yapması beklenen sağanak, hafta boyunca İstanbul'da etkili olacak. İşte 4 Kasım Salı hava durumu...

İstanbul güne yoğun sisle uyandı | 4 Kasım Salı

İSTANBUL'A KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR

İstanbul genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Trakya kesimleri (Edirne, Kırklareli gibi) öğle saatlerinden itibaren, İstanbul'un batı ilçeleri (örneğin Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca, Silivri) ise akşam/gece saatlerinden başlayarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış alacak. Yoğunluğun orta seviyede kalması beklenen yağışlar sebebiyle sel veya taşkın riski belirtilmedi.

İstanbul hava durumu

Megakentte maksimum sıcaklıklar 18-22°C arasında seyredecek (merkezde yaklaşık 20°C), ancak yağışlı bölgelerde 2-4°C düşüş yaşanabilir. Sabah saatlerinde yer yer etkili olması beklenen pus ve sis görüş mesafesini kısaltabilir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden (poyraz) hafif-orta kuvvette esecek, Marmara Denizi'nde akşam saatlerinde dalga yüksekliği 2 metre yüksekliğine ulaşabilir.

METEOROLOJİ İLÇE İLÇE SAYDI: HANGİ İLÇELERDE YAĞMUR VAR?

4 Kasım 2025 Salı günü, MGM verilerine göre İstanbul'un batı kesimlerinde gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şehir genelinde yağış tüm ilçeleri kapsamıyor; ağırlıklı olarak batı ilçeleri etkilenecek. İşte yağış beklenen başlıca ilçeler:

İstanbul'da sis etkili oluyor 4 Kasım

  • Arnavutköy: Gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren.

  • Avcılar: Gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren.

  • Beylikdüzü: Gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren.

  • Büyükçekmece: Gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren.

  • Çatalca: Gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren.

  • Esenyurt: Gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren.

  • Küçükçekmece: Gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren.

  • Silivri: Gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren.

4 KASIM HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 22°C: Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C: Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C: Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C: Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 25°C: Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C: Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 26°C: Parçalı bulutlu

HATAY °C, 28°C: Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 23°C: Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C: Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 16°C: Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C: Parçalı bulutlu

KONYA °C, 21°C: Parçalı bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 21°C: Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 22°C: Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 22°C: Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C: Parçalı bulutlu

AMASYA °C, 18°C: Parçalı bulutlu

RİZE °C, 20°C: Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C: Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C: Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C: Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 13°C: Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 15°C: Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

