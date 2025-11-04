CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman? FB GS derbisi ne zaman oynanacak?

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için heyecan dorukta. Türkiye’nin en büyük futbol rekabetlerinden biri olan derbide, iki ezeli rakip bir kez daha karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, “Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularının yanıtını araştırıyor.

Süper Lig'de heyecan, yılın en önemli karşılaşmalarından biriyle zirveye çıkıyor. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, futbolseverlerin merakla beklediği büyük maç olarak dikkat çekiyor. Taraftarlar "FB - GS derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularını araştırıyor. TFF tarafından açıklanan fikstüre göre Fenerbahçe - Galatasaray maçı, ligdeki kader haftalarından birinde oynanacak. Futbolseverler, Fenerbahçe Galatasaray derbisi canlı izle, maç saati ve yayın kanalı detaylarını yakından takip ediyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman?

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 1 Aralık 2025 tarihinde oynanacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması, ligin 14. haftasında Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nda oynanacak. 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
