Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman? FB GS derbisi ne zaman oynanacak?

Süper Lig'de heyecan, yılın en önemli karşılaşmalarından biriyle zirveye çıkıyor. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, futbolseverlerin merakla beklediği büyük maç olarak dikkat çekiyor. Taraftarlar "FB - GS derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularını araştırıyor. TFF tarafından açıklanan fikstüre göre Fenerbahçe - Galatasaray maçı, ligdeki kader haftalarından birinde oynanacak. Futbolseverler, Fenerbahçe Galatasaray derbisi canlı izle, maç saati ve yayın kanalı detaylarını yakından takip ediyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman?
FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 1 Aralık 2025 tarihinde oynanacak.
FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA OYNANACAK?
Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması, ligin 14. haftasında Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nda oynanacak. 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.